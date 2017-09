María Mateo: "El Balcón de Mateo es un proyecto que va creciendo con mi familia" 05:03 María Matute, en la redacción de Diario LA RIOJA / Sonia Tercero La web de planes para niños en La Rioja ha cumplido este mes su quinto aniversario NOEMÍ IRUZUBIETA Logroño Lunes, 25 septiembre 2017, 12:33

Este mes El Balcón de Mateo, está de aniversario. Se dice pronto, pero ya han pasado cinco años desde que la periodista María Matute cumplió su sueño: crear una web con contenidos de interés para familias como la suya, una familia recién creada. Una página que ha informado de más de 5.000 planes y eventos para niños o para realizar en familia durante estos cinco años: teatro, cuentos, música y festivales, actividades deportivas, excursiones, talleres etc, pero también de becas, subvenciones, salud... Es un proyecto que transmite mucho cariño.

Muchas felicidades. Cinco años no se cumplen todos los días ¿Cómo lo estáis celebrando?

Gracias. Para celebrar el cumpleaños hemos querido hacer un pequeño homenaje a todas las familias que nos han seguido durante este tiempo y a las instituciones y empresas que nos han apoyado con un vídeo muy emotivo. Es un gesto hacia ellos. Al margen de esto, para las pasadas fiestas de San Mateo organizamos una concentración de niños llamados Mateo, un acto muy entrañable. Por otra parte, también durante estas fiestas, quisimos ayudar a las familias e imprimimos unas pulseras de seguridad para evitar que los niños se perdieran.

¿Cómo surgio la ide de crear esta web? ¿Faltaba este servicio en La Rioja?

En realidad la idea surgio porque yo, que soy periodista, hace cinco años estaba sin trabajo fijo. Además, acababa de ser madre hacía un año.

Desde el punto de vista personal a mi me surgía la necesidad de qué actividades hacer con el niño y me di cuenta de que faltaban webs que informaran sobre eventos infantiles, que sí existían en otras ciudades, así que me lance a la aventura de El Balcón.

Y ahí va la pregunta que te habrán hecho millones de veces: ¿Por qué se llama El Balcón de Mateo?

Mateo para nosotros es símbolo para la ciudad. Además hace cinco años hubo un boom de Mateos y también porque va unido a nuestra cultura y a nuestra ciudad. Es una de las razones por las que organizamos la I concentración de Mateos. Y balcón porque es una web a la que asomarse y contemplar qué se nos ofrece en una ciudad que está ligada al nombre de Mateo.

¿A qué público va dirigido?

Va enfocado a adultos, porque se informa de actividades para hacer en familia con los niños o para los niños, pero los lectores son padres que están en una franja de edad entre 25 y 55 años, fundamentalmente mujeres.

El Balcón de Mateo Para De 0 a 12 años Web www.elbalcondemateo.es Quiénes son María Matute Antón y Miguel Pérez Cunchillos. Además, recientemente se ha incorporado al equipo la periodista riojana Raquel López-Dávalos Facebook https://www.facebook.com/elbalcondemateo Twitter https://twitter.com/ElBalcondeMateo Instagram https://www.instagram.com/elbalcondemateo/ Newsletter http://elbalcondemateo.us6.list-manage1.com/subscribe?u=b739abda0f757aaab0a1b6f8c&id=c4fbe57379 Whatsapp https://www.elbalcondemateo.es/whatsapp-de-el-balcon-de-mateo/

¿Cómo ha sido la evolución en estos cinco años?

El proyecto surgió despacio y va creciendo también poco a poco, con los recursos que tenemos y reinvirtiendo para mejorar. La clave del éxito, yo creo, es que hemos ido creciendo poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades.

¿De qué recursos humanos disponés?

Trabajamos ahora dos personas, mi marido y yo, con lo cual es un producto familiar cien por cien. Ahora contamos también con la colaboración de una periodista.

¿Cuál es la sección más visitada?

La agenda es la sección estrella, que se lleva el 80-85 por ciento de las visitas. También hay un apartado muy interesante que, además, es uno de los proyectos que a futuro queremos mejorar que es la de 'Niños bienvenidos', que son aquellos bares y restaurantes que tienen un rincón para los niños, en los que se les trata de una manera un poco especial o, por lo menos, se les tiene en cuenta. Es una sección que nació desde el principio, pero a la que le vamos a dar una vuelta de tuerca en breve.

¿Cuántas visitas tiene la web?

Mensualmente tenemos alrededor de 50.000 o 55.000 visitas. En agosto hemos observado un incremento importante. Estamos notando también un tráfico creciente de visitas de otras provincias, como Madrid y Barcelona... familias que visitan La Rioja y que han encontrado en nuestra página el lugar donde informarse. En turismo si que tenemos una posible fuente de lectores.

Imagino que los lectores interactúan en la web

Claro. Además de por teléfono y por correo electrónico, los lectores nos consultan a través de las redes sociales. Además, hace un mes y medio abrimos un servicio de whastapp para que la gente contacte con nosotros.

¿Tiene pensado alguna actividad al margen de la web además de colaboraciones puntuales en San Mateo?

En principio, como dice el dicho, 'zapatero a tus zapatos'. No es la primera vez que organizamos actividades en fiestas, porque es tu ciudad y te gusta colaborar pero, en principio, nuestros objetivos no van por ahí, sino a mejorar lo que ya ofrecemos, ampliar nuestros servicios.

¿Cuáles son los próximos retos para El Balcón de Mateo?

Vamos a intentar mejorar la información para una franja de edad, la de los adolescentes, una edad que además se está adelantando. Es ahí se van a volcar parte de los esfuerzos. También intentaremos incidir en 'Niños bienvenidos', en incrementar la información de las cabeceras de comarca y, por supuesto, en lo que va surgiendo en el día a día.

Para los pocos padres riojanos que aún no conocen El Balcón de Mateo, haga un poco de marketing

Pues 'El Balcón de Mateo' es un proyecto profesional, pero sobre todo es muy personal, un proyecto que va creciendo a medida que crece mi familia.

Pero al margen de lo subjetivo la web es un lugar de información de eventos y planes para hacer en familia. Pero no sólo eso, sino que también se puede encontrar información muy interesantes sobre becas, ayudas, cursos para padres. En definitiva, si tienes niños, vives en La Rioja es una herramienta que se ha convertido en imprescindible.