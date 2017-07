«Al margen de asuntos personales, lo que urge es propiciar un cambio en Logroño» Cantabrana, ayer en el centro de Logroño. :: miguel herreros Cambia Logroño, Equo y su propio partido se desmarcan de la intención del también diputado regional de explorar una confluencia local en las elecciones del 2019 Germán Cantabrana Secretario general de Podemos en Logroño E. SÁENZ LOGROÑO. Jueves, 20 julio 2017, 23:34

La intención avanzada por Germán Cantabrana junto a Henar Moreno de iniciar conversaciones entre Podemos e IU para articular junto a otros colectivos un bloque de unidad popular en Logroño mirando a las elecciones municipales del 2019 ha provocado un terremoto mayúsculo en la izquierda riojana. Desautorizado por la dirección regional de su partido y con la oposición también de Cambia Logroño y Equo al paso dado junto a la excoordinadora de IU, el secretario general en la capital de la formación morada rebate las críticas que inundan las redes sociales.

-¿Qué es lo que pretenden?

-Se trata de empezar a trabajar de forma coordinada para, siguiendo el modelo de ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, aglutinar a todas las fuerzas de cambio en Logroño que puedan desbancar al PP del Ayuntamiento. Para ello vamos a iniciar contactos con todos aquellos partidos, mareas, asociaciones y agentes que comparten ese afán y, si procede, sólo al final, formar una candidatura.

«No valoro temas internos de otros; cuando llamé a IU me remitieron a mi homóloga, que es Moreno»«Si la confluencia se llega a concretar, no aspiraré a ser alcalde ni participaré en ninguna candidatura»

-Ese es el espíritu con que se gestó Cambia Logroño en los comicios del 2015 y de cuya lista se descolgó Podemos después de incluir varios candidatos.

-No descartamos a Cambia Logroño en esa confluencia. La idea es sumar a todas las fuerzas posibles y, precisamente, empezar el proceso con tiempo para evitar los errores que se pudieron cometer hace dos años por la precipitación con que se gestó y los condicionantes.

-Usted fue la cabeza visible de Podemos en aquellas asambleas en las que, por otra parte, mantuvo fuertes fricciones con la misma Henar Moreno con quien ahora anuncia este paso conjunto.

-Como le digo, las circunstancias son distintas. Nosotros dependíamos entonces de la estrategia que se nos iba marcando desde Madrid y estaba claro que no podíamos integrarnos en una marca local como Cambia Logroño y, a la vez, competir con Cambia La Rioja a nivel regional. El hecho de que las diferencias con Moreno se hayan limitado es síntoma de responsabilidad por ambas partes, sabiendo que al margen de temas personales lo que se necesita es propiciar un cambio en el Consistorio logroñés. Esa misma altura de miras exigimos a otros.

-¿No nace debilitada esa potencial unión cuando Cambia Logroño, donde está integrado IU, y Equo se han desmarcado y su propio partido le ha desautorizado?

-Lo llamativo es que los tres enviaran sendas notas antes de saber qué proponíamos. Yo soy el máximo responsable de Podemos en Logroño y la dirección regional no puede decir cómo actuar en mi ámbito. Por otro lado, Cambia Logroño fue al primero a quien trasladamos esta idea en mayo del 2016 y no han respondido. Así que de sorprendidos, nada. En todo caso, les volveremos a invitar a tomar parte.

-¿Le consta la tensión de las relaciones entre el portavoz del grupo municipal de Cambia Logroño y la actual dirección de IU?

-No me entrometo en cuestiones internas de otros partidos. Sólo le digo que al contactar con IU me remitieron a mi homóloga en Logroño, que es Henar Moreno.

-Hay quien ve en sus intenciones un afán protagonista ante el expediente que le abrió Podemos

-El expediente está al margen y sigue su curso. Si la confluencia se concreta, no aspiraré a ser alcalde ni participar en ninguna lista. No es un tema de nombres ni cargos.