Lupa ya funciona en Jorge Vigón Responsables y empleados de la compañía, ayer en la nueva tienda de Jorge Vigón. :: juan marín El grupo cántabro prevé nuevas tiendas en Logroño y Haro, y prepara su desembarco en municipios como CeniceroEl nuevo supermercado, de 1.500 m2, abre de lunes a sábado, de 9 a 21.30 horas ÁFRICA AZCONA LOGROÑO. Miércoles, 23 mayo 2018, 23:41

El grupo cántabro Semark abre hoy su primer súper Lupa en Logroño, el octavo en La Rioja, dentro de su plan de expansión en la comunidad por la que han apostado «fuertemente», como reconoció ayer José Canduela, adjunto a la dirección, durante la presentación institucional previa del nuevo establecimiento, ubicado en Jorge Vigón, 62. «Logroño está dentro de nuestra área de influencia, lo que nos permite ofrecer un producto fresco. Hemos venido, además, a ofrecer un surtido diferente, con un cuidado especial por el producto local y de calidad, como el pescado que nos llega en 24 horas de las lonjas del Cantábrico».

Se trata de un local de 1.500 metros cuadrados y ha contado con una inversión de 1,5 millones. Además se han creado 25 puestos de trabajo directos, cubiertos en su totalidad por residentes en Logroño y sus alrededores. Su horario de apertura será ininterrumpidamente de 9 a 21.30 horas, de lunes a sábado. La compañía, fundada en 1982, de origen familiar, apuesta por horarios «convencionales» frente a los «extremos» con aperturas desde las 7 horas hasta la madrugada, porque creen que no hay demanda suficiente en esas horas. «Creemos que con nuestra apertura es más que suficiente para atender la población», señaló el responsable, quien también se refirió a las próximas aperturas en Logroño, concretamente en Somosierra con Huesca «en un mes y medio más o menos» y la inminente de Haro, de la que no facilitó fecha. Además, reconoció la intención de desembarcar en otras poblaciones, entre las que citó Cenicero, aunque no será de forma inmediata. «No somos partidarios de adelantar proyectos hasta que no estén maduros, hay un trabajo previo largo para la tramitación de licencias, de urbanismo...».

Lupa está presente en La Rioja desde junio del 2013 con la apertura de su primer establecimiento en Ezcaray. Posteriormente, abrió en Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Casalarreina, Autol, Nájera, y Lardero y con este nuevo establecimiento de Jorge Vigón «se siguen apostando por la creación de empleo y riqueza en La Rioja». Una de sus señas de identidad es «el apoyo a los sectores primarios y a la industria local. «Ofrecemos un surtido amplio, de marcas propias, de fabricantes y blancas para que el cliente pueda elegir», señaló José Canduela, quien destacó que una de las ventajas es la Tarjeta Lupa, «gratuita, con puntos acumulables que se convierten en descuentos y promociones». Además, la cadena regala a todos los recién nacidos en La Rioja una canastilla «con artículos de primeras marcas».

LA FRASEJosé Canduela Adjunto a la dirección de Semark (Lupa) «Nuestro horario es convencional, no creemos que haya demanda de madrugada»

Accesibilidad

La accesibilidad del nuevo supermercado provocó ayer las críticas entre las personas con problemas de movilidad, ya que para acceder al supermercado hay que subir un escalón. Al respecto, José Canduela afirmó que su eliminación no ha sido posible, «porque no han contado con el apoyo de la comunidad de vecinos del edificio», aunque señaló que la entrada será accesible gracias a una rampa móvil y el acceso a través de una puerta de Lope Toledo.