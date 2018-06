Logroño se sitúa entre las ciudades españolas más longevas, con menos paro y más renta Juan Marín La capital riojana forma parte del 25% de urbes mayores de 50.000 habitantes más aventajadas en empleo, riqueza y esperanza de vida ROBERTO PÉREZ Logroño Jueves, 28 junio 2018, 08:25

A más empleo, más renta; y a más renta, mayor esperanza de vida. Es la correlación que evidencia la última actualización de Indicadores Urbanos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que se ejemplifica en Logroño. La capital riojana se cuenta entre las ciudades españolas más longevas -83,96 años de esperanza de vida-, con menos paro -13,6%- y con una renta media más alta, 12.082 euros netos por habitante y año.

La base de datos que acaba de actualizar el INE analiza los principales parámetros demográficos, sociales y económicos de las 126 urbes españolas de más tamaño, las ciudades con censos superiores a los 50.000 habitantes. De esos 126 grandes municipios, Logroño es el vigésimo primero con mayor esperanza de vida, el vigésimo tercero con menor tasa de paro, y el trigésimo primero con mayor renta media por habitante.

¿Es casualidad ese paralelismo que se da entre empleo, renta y longevidad? A la vista de los datos que acaba de exhibir el INE, no. Esa correlación no se da solo en Logroño sino también en otras ciudades españolas. Y no solo para bien, sino también a la inversa: no es extraño que las ciudades con más paro y menos renta estén a la cola en longevidad.

El caso de Pozuelo de Alarcón (Madrid) es especialmente revelador: de esas 126 urbes de más de 50.000 habitantes, es la segunda con más esperanza de vida -85,5 años, solo superada por los 85,8 de Rivas-Vaciamadrid-; y, al mismo tiempo, es la ciudad con menos proporción de parados y la que más renta neta per cápita tiene, 23.861 euros por habitante y año.

La esperanza de vida está ligada al mercado laboral y a sus salarios

Esa correlación entre baja tasa de paro, alta renta y longevidad también se aprecia con nitidez, por ejemplo, en las ciudades madrileñas de Majadahonda, Las Rozas o Alcobendas, en Guecho (Vizcaya) o en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

En el extremo contrario se encuentran ciudades gaditanas como La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda o Chiclana. Las tres aparecen entre las quince ciudades españolas con menor esperanza de vida y, al mismo tiempo, figuran entre las quince con mayor tasa de desempleo.

La distancia socioeconómica norte-sur se aprecia con claridad al abordar la relación entre empleo, renta y longevidad. Al norte, más oportunidades laborales y mejores sueldos que acostumbran a ir de la mano de una mayor esperanza de vida, mientras que al sur asoman ejemplos en el extremo opuesto.

Eso sí, en el norte también hay diferencias. Logroño, por ejemplo, supera a Burgos, San Sebastián, Pamplona, Bilbao y Zaragoza en esperanza de vida -en su entorno, solo Vitoria le aventaja en este parámetro-. Pero en renta neta per cápita está por detrás de las tres capitales vascas, Pamplona, Burgos, Soria y Zaragoza: los 12.082 euros de Logroño contrastan con los 16.808 de Vitoria. En tasa de paro también está a la cola de este grupo -solo mejora la tasa de Bilbao-.

Gasto público sanitario

La estrecha relación que se da entre empleo, renta y longevidad no es casual. «Es algo lógico en las sociedades más desarrolladas», explica la geógrafa Nuria Esther Pascual Bellido, profesora titular de Análisis Geográfico regional en la Universidad de La Rioja.

Logroño aventaja a casi todas las capitales de su entorno en esperanza de vida, aunque pierde en renta y en paro

«Dentro de España se aprecia también esa correlación: las autonomías con más nivel de renta dedican más a políticas sanitarias y a servicios sociales, y eso contribuye a alargar la esperanza de vida», explica. «Las comunidades autónomas más desarrolladas, con más empleo y más renta, suelen ser más generosas en gasto público sanitario y de dependencia, la población está mejor cuidada desde ese punto de vista, y los mayores tienen más coberturas asistenciales», afirma esta experta.

Ahora bien, si lo que se gana en longevidad no se compensa por el lado de la natalidad, el resultado es el desequilibrio demográfico. La Rioja también da fe de ello. «Se produce un creciente envejecimiento de la población, porque aumenta la esperanza de vida, pero la natalidad está lejos de alcanzar la tasa de reemplazo generacional», explica la profesora Nuria Esther Pascual Bellido. En La Rioja, la crisis económica también hizo perder población inmigrante y, con ella, natalidad potencial.

Atraer población joven que ayude a reflotar la natalidad es un reto demográfico en amplias zonas de España, entre ellas La Rioja. Un reto, por otra parte, que siempre pueden encararlo mejor aquellos territorios más prósperos y, por tanto, más atractivos para atraer pobladores. Y a priori, Logroño cuenta con condiciones favorables en este sentido.

Entre las urbes aventajadas

Según el INE, la capital riojana forma parte de ese 25% de ciudades españolas más aventajadas en términos de empleo, renta y longevidad. Entre los logroñeses, la esperanza media de vida ya alcanza los 83,96 años, cuatro más que en La Línea de la Concepción, aunque uno menos que en la madrileña Rivas-Vaciamadrid, la ciudad española más longeva: 85,8 años de esperanza de vida.

La renta media se sitúa en Logroño en 12.082,2 euros por habitante y año, según los últimos datos que acaba de publicar el INE -relativos al ejercicio de 2015-. Casi le dobla Pozuelo de Alarcón, que con 23.861 euros es la ciudad con la mayor renta per cápita de España. Pero Logroño prácticamente duplica los 6.264 euros que se dan en la almeriense Níjar, la urbe de más de 50.000 habitantes con la renta más baja.