Logroño le pone coto al desmadre Unas jóvenes realizan varias pruebas que la novia deberá superar en la plaza del Mercado. :: / Antonio Díaz Uriel Los hosteleros aplauden el cambio normativo con el que atajar los comportamientos incívicos en las despedidas | Los dueños de bares en las zonas de pinchos de la capital riojana insisten en que la regulación debe ir acompañada de presencia policial en estas calles PILAR HIDALGO Domingo, 25 marzo 2018, 14:51

Con la llegada de la recién estrenada primavera, comienza la temporada álgida de despedidas de soltero en Logroño, un periodo que este año coincide con la puesta en marcha del proyecto de modificación de la Ordenanza Cívica. El fin del cambio es poner coto a los desmadres y comportamientos impropios que muchas veces se producen en el marco de estas celebraciones.

La propuesta de regulación se concreta en prohibir los disfraces con contenido racista u homófobo, las actitudes que alteran la convivencia ciudadana o el orden público, el tránsito con atuendos que no cubren los órganos genitales, permanecer desnudo en vías públicas y utilizar megáfonos en las calles.

El texto aún debe ratificarse en pleno en la sesión ordinaria de abril y superar la fase de exposición pública y alegaciones. Tras esto, quedará aprobado de forma definitiva y entrará en vigor para las fiestas de San Bernabé del próximo junio. A partir de esta fecha, alterar el orden público se sancionará con entre 30 y 200 euros en los casos leves y con entre 200 y 600 euros en los graves.

Las cuadrillas que eligen la ciudad valoran su ambiente, el vino y las actividades que ofrece

El proyecto ha sido bien recibido por los hosteleros de las zonas de pinchos, según ha podido confirmar Diario LA RIOJA en entornos como los de Laurel. Hacía años que los responsables de los establecimientos de estas calles netamente turísticas demandaban alguna actuación o norma que atajara las despedidas desbocadas.

«A ver si les llega que existe una normativa y conseguimos algo», afirma Fernando Izquierdo, de La Pulpería. «La tenían que haber hecho hace cinco años al menos», apostilla Carlos Ríos, de De Perdidos al Ríos. No obstante, ambos hosteleros remarcan que «no estamos en contra de las despedidas en sí, sino de la falta de educación y respeto». La protagonice quien la protagonice y ocurra cuando ocurra. «Estamos en contra de los impresentables, no de las despedidas. Porque cuanta más gente venga a Logroño, mejor», insiste Ríos, quien agrega que «lo que no queremos es que nuestra ciudad se convierta en un Salou o un Benidorm al que vengan a follar, sino un lugar donde acuden a disfrutar y a comer bien». «Se trata de civismo», remata el responsable de La Taberna de Correos, Ricardo García.

Soluciones

Para García, la solución no radica tanto en una normativa como en que la Policía Local se deje ver por las zonas de tapeo, como la calle Laurel y aledañas. «Si hubiera habido presencia policial desde hace años, no se hubiera tenido que llegar a estos extremos», considera.

No obstante, expone que la situación es una especie de 'pescadilla que se muerde la cola'. «Antes, aunque hubiera habido presencia policial, tampoco disponían de herramientas para frenar esto, ya que necesitaban una norma como la que ahora se propone». Pero a renglón seguido opina que la modificación de la Ordenanza Cívica no producirá los efectos deseados «si no viene acompañada de presencia policial». El Ayuntamiento ha avanzado que desde este verano los agentes informarán de los límites que estipula la reglamentación en las inmediaciones de las zonas de pinchos y procederán a sancionar si observan incumplimientos.

En cualquier caso, el dueño de La Taberna de Correos precisa que tampoco todas las despedidas generan problemas. «Algunas se portan bien y son cuatro las que no», puntualiza. Normalmente, concreta que los chicos suelen ser más proclives a excederse que las chicas.

Las amigas bilbaínas Raquel Gómez, Magdalena Caso toman tranquilamente unos vinos mientras repasan la noche anterior. «Salimos con un gorro por los bares y nadie nos dijo nada. En cambio, hace dos años nos disfrazamos de 'Siete apellidos vascos' y nos pusieron pegas para entrar en las discotecas», declara Raquel.

Estas jóvenes escogieron celebrar la despedida de una de la cuadrilla en Logroño «por cercanía, porque la ciudad ofrece un buen paquete de actividades y porque teníamos recomendaciones de gente», reconoce Magdalena.

«Nosotras pensamos en ir a Ibiza, pero resultaba complicado cuadrar los horarios y se nos iba de presupuesto», admite Noelia, al frente de un grupo de chicas proveniente de Madrid y Segovia que acabó vistiendo a la novia de 'cupcake' por las calles del casco antiguo de la capital riojana.

Por su parte, Miren Díez y sus amigas regresaban el pasado domingo a Vitoria y a las localidades guipuzcoanas de Irún y Hondarribia tras un fin de semana en Logroño. «Pensamos hacer aquí la despedida porque nos pilla cerca, el ambiente está asegurado y no falta el vino», indica.

El balance de las jornadas de fiesta en la capital riojana ha sido «muy bueno». «No íbamos muy disfrazadas y no hemos tenido problemas para entrar en los sitios. Todo ha transcurrido de forma correcta y tranquila», concluye.