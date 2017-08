Logroño pasa varias noches de esta semana sin ningún policía local de la Unidad de Atestados El Ayuntamiento ha vuelto a solicitar la colaboración de la Delegación para que la Guardia Civil preste el servicio en los casos que sea preciso J. C. Viernes, 18 agosto 2017, 14:06

Varios días de agosto igual que algunos de julio y junio... igual que otros ya denunciados el año pasado. La situación, aunque puntual, no es nueva y la falta de personal en el turno de noche de la Policía Local de Logroño volvió a quedar de manifiesto esta misma semana, la del puente del 15 de agosto, con hasta tres noches sin personal de servicio en la Unidad de Atestados de la Policía Local de la capital de La Rioja.

Según pudo confirmar ayer Diario LA RIOJA, la misma no contaba con ningún agente especializado perteneciente a la citada unidad ni la noche del lunes al martes, ni la del miércoles al jueves -ni, según daba por hecho la propia Concejalía de Seguridad Ciudadana, la de ayer-. Ello ha llevado nuevamente al Ayuntamiento de Logroño a solicitar la colaboración de la Delegación del Gobierno en La Rioja para que la Guardia Civil preste el servicio en los casos en que sea preciso.

«La Unidad de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico de La Rioja sólo actuará en Logroño cuando sea necesario ante un accidente de gravedad, con víctimas o fallecidos, o de gran complejidad y que requiera una investigación, circunstancia que no ha sucedido hasta ahora por lo que no ha sido preciso su intervención», puntualizaba ayer mismo el concejal responsable, Miguel Sáinz, quien añadía que los casos más comunes se cubren con los patrulleros ordinarios «y esta misma noche -por la de ayer- ha habido dos choques atendidos por la Policía Local».

Desde la Administración local se informaba de que al seguir sin acuerdo para la prestación de 'horas extra' se tira de resoluciones de Alcaldía para cubrir vacaciones y bajas. «Sigue habiendo problemas para notificar las resoluciones y, cuando se hace, en ocasiones los agentes también se caen por baja, por licencias de convenio, por días especiales...», explicaba sin querer echar más leña al fuego.

«Logroño no está sin servicio de Atestados. La colaboración entre administraciones es fluida y eficaz, como siempre, este concejal está en contacto con la Delegación y nuestro jefe de Policía Local habla directamente con la Guardia Civil», quiso dejar claro Sáinz.

Y es que, según denuncia el SPPME, un jefe de turno de noche ha llegado a emitir un informe relativo al 14 de agosto en el que, puesto en contacto con Tráfico de la Guardia, nadie tenía constancia de la solicitud de colaboración ante la ausencia de policías para la realización del servicio de Atestados «en los casos en que hubiese que instruir diligencias judiciales por delitos contra la seguridad del tráfico y accidentes con heridos graves y cuantiosos daños». Afortunadamente, no hubo incidencia que requiriese su presencia. «O la comunicación no existió o no se hizo nada al respecto», concluyen desde el sindicato policial.