Logroño es un museo al aire libre Relieve de Reyes y Cenzano en la esquina de San Antón con Gran Vía. El figurativismo y las piezas conmemorativas son las más comunes en una ruta que el Ayuntamiento pretende fomentarMás de un centenar de obras artísticas embellecen la ciudad a pesar de su anonimia DIEGO MARÍN A. Sábado, 23 diciembre 2017, 23:13

LOGROÑO. Sucede a menudo. Caminas por la calle y te cruzas con una escultura tan integrada ya en el paisaje urbano que se convierte en invisible. ¿Cuántas veces nos hemos parado a contemplar con calma una pieza plantada en mitad de la vía pública? Cuando la obra decora una glorieta, a pesar de que acostumbra a ser de dimensiones colosales, acaba siendo aún más anónima, quizá ni nos planteemos, siquiera, que aquello sea una obra de arte.

«Es lo más cercano que tenemos y lo que más desapercibido pasa», opina la arnedana Silvia Martínez Moreno, doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Rioja y que en el 2009 vio publicada parte de su tesis por el IER en el catálogo 'Escultura pública de Logroño'. Entonces contabilizó 78 piezas escultóricas, incluyendo bustos y relieves. Actualmente, la cifra superará el centenar, y sin contar otras modalidades artísticas más actuales y que han proliferado, como los murales.

DE PASEO ARTÍSTICO POR LAS CALLES DE LOGROÑO IX Centenario El escultor riojano Julián Gil proyectó en hormigón esta 'puerta' Este de la ciudad, Monumento a las Víctimas del Terrorismo El artista vasco Agustín Ibarrola es el autor de esta obra situada en el Espolón que representa una cicatriz de acero en medio de la sociedad Fue inaugurada el 6 de junio de 2008 por el ministro de Cultura César Antonio Molina. Homenaje a la mujer El artista canario residente en La Rioja Félix Reyes homenajeó a la mujer en la peatonalización de Bretón, en Monumento a la familia Félix Reyes ideó esta obra situada en Calvo Sotelo, a la que han colocado unas bufandas, en 1976. Naves de paso El artista riojano José Antonio Olarte diseñó sobre 17 metros de altura y en acero esta pieza instalada en el 2006.

«En Logroño predomina lo figurativo, desde el punto de vista conmemorativo, representando un hecho o un personaje», apunta Silvia Martínez Moreno, poniendo como ejemplo a los denominados popularmente como 'Espaldas mojadas' y los bustos de Castroviejo y Zubía, al margen de otros como Sagasta y Espartero, quizá los más conocidos.

«Existe esa conciencia y queremos dar un valor museístico a esas obras», declara Pilar Montes

«A partir de los 90 el artista ya es más libre para expresarse», expone Martínez Moreno. Y es que si las esculturas representan nuestra historia y las más antiguas son fruto de encargos muy detallados, con el paso del tiempo lo conmemorativo ha dado paso a términos más genéricos, como el homenaje a las enfermeras de Narvaiza (uno de los más prolíficos), situado en el 2016 en la esquina de la calle San Millán con el paseo del Prior, o el homenaje de Ibarrola a las víctimas del terrorismo, una cicatriz de acero en El Espolón.

La última escultura instalada (o reinstalada) en la ciudad, hace apenas dos meses, fue la mariposa de Marcos Antonio Rodríguez que ha pasado del parque del Carmen al de San Miguel, tras 14 años almacenada. «Logroño no brilla por contar con grandes obras, otras ciudades han invertido mucho más, pero creo que es necesario señalarlas, darlas a conocer, precisamente, para respetarlas», declara Martínez Moreno.

En este sentido, el Ayuntamiento de Logroño prepara una ruta por el arte urbano de la ciudad. El proyecto, que será presentado próximamente, ha sido ideado por la gestora cultural Marina Pascual, convencida, como Silvia, de que las obras, en la calle, muchas veces «pasan desapercibidas; sin embargo, cuando la Caixa ha traído obras de Henry Moore, y se ha publicitado, cuando ha habido un esfuerzo en ese sentido, despierta el interés de los ciudadanos». Marina Pascual considera que «el conocimiento genera el disfrute y el respeto para, después, demandar más».

El principal problema del arte urbano muchas veces también es la desinformación. ¿De quiénes son las esculturas que encontramos a pie de calle frente al Teatro Bretón, en Calvo Sotelo y la conmemorativa de los 25 años de la FER en la glorieta que conecta las avenidas de Club Deportivo y de República de Argentina? Las tres son de Félix Reyes, igual que el relieve que representa los iconos de la ciudad en la esquina de las calles San Antón y Gran Vía, aunque este fue realizado junto a Óscar Cenzano.

«El arte urbano supone un museo con las puertas abiertas. Y las obras se pueden tocar, algo que no se permite hacer en los museos», destaca Pascual, quien recuerda una frase de Ibarrola: «La historia del arte es la historia del arte urbano». «El problema es que no se explican nada las obras, a veces, más allá del nombre del artista», afirma. Y es curioso, porque identificar la obra es muy barato frente a lo costosas que son estas, ya que se acostumbran a realizar en materiales muy resistentes para soportar las inclemencias del tiempo. Por eso su idea es dar a conocer realmente las obras que ya hemos asumido casi como propias, señalar que el gigante de hormigón del IX Centenario es obra de Julián Gil y que su hermano, en El Arco, es de Olarte, o que la pieza en la que no es extraño ver a una pareja besándose en el parque Gallarza es de Balanza. E incluir en esta ruta murales como el ya célebre de la calle Barriocepo, de Corres y López Garrido, fotografiado por casi todos los peregrinos del Camino de Santiago.

Para la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes, «hay que tener conciencia de lo que tenemos». Así, el Consistorio pretende concebir las esculturas como lo que son, arte urbano, y no exclusivamente como un elemento decorativo. «Existe esa sensibilidad y queremos dar un valor museístico a esas obras, algunas de valor considerable», advierte la edil. La ruta por el arte urbano de Logroño que se plantea, y que en principio será por libre, ofreciendo la información pertinente, reúne 23 piezas en una primera propuesta, aunque se irán incorporando más.