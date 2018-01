El Torneo de Canteras de 'Logroño Deporte' recauda 2.876 euros para 'Fundeo' La Rioja Talón solidario recaudado en el pasado Torneo Canteras de baloncesto celebrado durante las pasadas Navidades. / AYTO. LOGROÑO La competición de baloncesto se desarrolló durante las pasadas Navidades EUROPA PRESS Logroño Lunes, 15 enero 2018, 14:05

'Logroño Deporte' y su Torneo de Canteras de Baloncesto de Navidad se marcan un "triple" recaudando 2.876 euros para FUNDEO La Rioja destinados a su proyecto de mejora escolar para niños y niñas en Cuba. El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, ha recalcado el éxito de esta ya su cuarta edición: "Quiero recordar que este torneo nace allá por el año 2014 con el motivo del nombramiento de Logroño como Ciudad Europea del Deporte y que año a año sigue repitiéndose el éxito".

Estás pasadas Navidades hasta cerca de medio millar de jugadores y jugadoras en categorías, mini-basket, infantil y cadete han vuelto a disfrutar del deporte de la canasta, compitiendo por hacerse con el torneo y con un carácter benéfico por cada punto que sumaban. Así que creo que entre todos y utilizando el símil del basket son hemos marcado un "triple" de magníficos resultados, primero por el disfrute de hasta 9 canteras de nuestra ciudad practicando su deporte favorito, segundo por el alto nivel organizativo y de consolidación de un torneo que cumple ya su cuarto año, pasando ya a convertirse en un clásico del deporte logroñés durante la época navideña y tercero por su carácter solidario con la recaudación final de 2.876 euros a beneficio de la delegación en La Rioja de la Fundación Enrique de Ossó, FUNDEO, destinados a su programa para la mejora del rendimiento escolar de niños y niñas en Cuba".

Fotografía de un partido femenino correspondiente al Torneo Canteras. / Jonathan Herreros

En el acto también han estado presentes, Ricardo Izquierdo como Vicepresidente de la Federación Riojana de Baloncesto y Roberto Rodríguez como patrono de la Fundación del Baloncesto Riojano y que junto a Javier Merino han sido los encargados de entregar el talón con los 2.876 euros a María Dolores Losantos, responsable de FUNDEO en La Rioja.

El presidente de Logroño Deporte, Javier Merino ha querido resaltar el orgullo de ser los anfitriones de este Torneo Canteras de baloncesto y la buena causa finalista a la que va destinado el dinero recaudado: "Un proyecto pretende mejorar el nivel de escolarización y educación de niños y niñas en Cuba, apoyando el trabajo de educadores a través de encuentros formativos y de intercambio de experiencias. En la zona de realización del proyecto los niños y niñas en edad escolar muy a menudo no logran tener una formación adecuada debido a varias razones".

"Los padres no pueden pagar ningún tipo de refuerzo escolar porque la economía familiar no lo permite, y esto para los niños significa un retraso en su educación. Por ello el programa de refuerzo escolar quiere apoyarles para que logren una mejor educación, desarrollen confianza en sí mismos y que sientan que con compromiso y esfuerzo pueden lograr resultados. El proyecto esta orientado a niños y niñas de primaria, que tengan dificultades con el aprendizaje y que sus familias no puedan pagar refuerzos escolares para que les ayuden en el proceso de educación escolar", ha añadido Merino.

Los jugadores de deporte base de hasta 9 equipos logroñeses, CB Clavijo, CD Promete, CB San Ignacio, Rey Pastor, AD Loyola, Sotillo, Maristas, Baby Basket Rioja y Logrobasket Club, lo dieron todo para sumar los máximos puntos posibles, inicialmente se había concebido la idea de un euro por canasta como carácter benéfico para FUNDEO, pero en su lugar gracias a la Fundación del Baloncesto Riojano se decidió modificar, para mejorar lla cuantía de donación, a los puntos conseguidos en cada partido.

El día 27 de diciembre se celebran 27 encuentros infantiles, consiguiéndose un total de 597 canastas, lo que sumó 1.081 puntos, el día 28 de diciembre se disputaron 22 encuentros de minibasket, con un total de 536 canastas, lo que supuso 1.020 puntos y finalmente el pasado viernes 29 se jugaron 18 encuentros cadetes, obteniendo un total de 439 canastas, que depararon 775 puntos, lo que supuso un resultado final de 1.572 canastas, equivalentes a 2.876 puntos.

Visita de Arlauckas y ganadores Torneo Canteras

El torneo recibió además varios puntos adicionales como con la presencia del exjugador del Real Madrid y Baskonia de baloncesto de los años 90, Joe Arlauckas, y que acompañado de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitaron las evoluciones de nuestros baloncestistas más noveles.

Tras los tres días de competición, categoría infantil se impuso el Clavijo en chicos y el Campus Promete en chicas, en Mini Baket repitieron triunfo en categoría femenina las del Campus Promete mientras que en categoría masculina se alzaron con la victoria los del Baby Basket Rioja, finalmente en la última jornada en categoría cadete vencieron en la competición masculina el Logrobasket y en la femenina repitieron las del Campus Promete, copando todos los triunfos en féminas.