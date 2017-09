'La Noche Más Deportiva', antes del chupinazo Las Norias volverá a acoger la iniciativa, esta vez el viernes 15 y con música en directo EUROPA PRESS Logroño Viernes, 8 septiembre 2017, 15:37

Las Norias será escenario de la 'V Noche Más Deportiva' con actividades para todas las edades y la Carrera Nocturna para familias y corredores populares. Esta edición se celebrará el viernes 15 de septiembre y contará con animación musical en directo, a cargo del grupo 'The Nowhere Plan', Tributo a The Beatles.

El vicepresidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha presentado este viernes la quinta edición de 'La Noche Más Deportiva', una iniciativa que se desarrollará el próximo día 15 de septiembre en el CDM Las Norias.

A la rueda de prensa han asistido también varios colaboradores: Ernesto Navarrete (director de la Oficina Principal de Caja Rural en Logroño); representantes del Banco de Alimentos y el artista logroñés Issac Miguel.

"Anticipándonos a la celebración de la Semana Europa del Deporte, que este año cumple su tercera edición, desde Logroño Deporte hemos querido sumarnos a esta importante cita y llevar a cabo nuestra Noche Más Deportiva. Este año el tema de la campaña europea es #BeActive, una manera de animar a todas las personas a permanecer activas, objetivo en común que compartimos desde las instituciones", ha explicado Iglesias.

"Somos una ciudad que vive por y para el deporte, que aglutina una programación deportiva con más de 21.500 plazas y 140 actividades diferentes. A la Vuelta y la ACB, se une la celebración de esta Noche Más Deportiva, que pondrá el broche de oro a un mes deportivo verdaderamente especial", ha comentado el vicepresidente de Logroño Deporte.

El objetivo de esta iniciativa es, un año más, promover la práctica del deporte salud entre la población de nuestra ciudad de una forma divertida y lo más popular posible.

Esta edición, esta cita deportiva, organizada por Logroño Deporte, se celebrará en el CDM Las Norias y contará también con diversas actividades libres y gratuitas para toda la familia.

Así, de 19,30 a 21 horas (actividades simultáneas, sin inscripción previa), habrá zumba, voleibol y baloncesto y otras actividades, como juegos tradicionales, tenis, padel, circo, rocódromo y en los lagos de las piscinas, padel, surf y piragüismo e hinchables infantiles.

CARRERA NOCTURNA.

Por otro lado, 'La Noche Más Deportiva' se completará con la celebración de una Carrera Popular Nocturna para toda la familia y para los corredores más populares (salida y meta en la zona deportiva).

Contará con dos recorridos diferentes: Carrera Popular Nocturna para toda la familia. Recorrido de 1,2 kilómetros (una vuelta al Circuito vial del CDM Las Norias). A las 21 horas.

Además, la Carrera Popular. Recorrido de 5 kilómetros (cuatro vueltas al Circuito vial del CDM Las Norias) Para todas las personas que deseen participar y para los inscritos en el Circuito Carreras de Logroño 2017. Estará controlada por los jueces de la Federación Riojana de Atletismo. A las 21,20 horas.

Junto a las actividades deportivas, sobre las 22 horas, la jornada estará amenizada por la actuación musical del grupo 'The Nowhere Plan', Tributo a The Beatles. Y también,. Las Norias ha programado también diferentes actividades para el disfrute de las propias instalaciones.

La temporada de piscinas municipales termina este domingo 10 de septiembre. Pero, durante esta jornada, si la temperatura es superior a 23 grados, las piscinas se volverán a abrir para poder realizar padel surf y hacer uso de los toboganes.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.

Nuevamente, y gracias a la colaboración y patrocinio de Caja Rural, la V edición de La Noche Más Deportiva seguirá siendo gratuita para todas las personas que quieran participar.

La entidad financiera aporta 1.200 camisetas conmemorativas de la prueba, hasta agotar existencias. Hay que recordar que las últimas ediciones se alcanzaron los 1.000 participantes.

La inscripción es gratuita y se puede realizar de dos maneras: de forma presencial: en el CDM Lobete, del día 8 al 14 de septiembre en horario ininterrumpido de 9 a 21 horas; o en la web: en www.entradascajarural.com, hasta el día 14 de septiembre (incluido). En la inscripción on-line es obligatorio presentar en Lobete la prueba de inscripción impresa o en el teléfono móvil para recoger el dorsal y camiseta si no se han agotado.

Además, esta cita deportiva tendrá un componente solidario. Por cada inscripción realizada se deberá aportar un kilo de comida, que irá destinado al Banco de Alimentos. También se pondrá un punto de recogida de alimentos en Las Norias y una mesa para recaudar fondos para el propio Banco de Alimentos.

La retirada de dorsales y camisetas (hasta fin de existencias) se podrá realizar en Lobete, del 8 al 14 de septiembre en el horario de 9 a 21 horas. En ningún caso se reserva camiseta, ni dorsal, ya que al ser limitados se entregarán según se vayan recogiendo.