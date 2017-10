Vuelve la Carrera de la Integración, a beneficio de Proyecto Hombre Ayuntamiento La cuarta edición de la prueba se celebrará el 5 de noviembre, con dos pruebas para todas las edades y de carácter lúdico LA RIOJA Logroño Miércoles, 25 octubre 2017, 18:12

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, ha presentado este miércoles la IV Carrera y Marcha de la Integración a beneficio de Proyecto Hombre, que se celebrará el próximo domingo 5 de noviembre. En el acto han estado también presentes Eugenio de la Riva, de Proyecto Hombre ,y Carlos Salicio, como presidente de la Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón.

La organización de esta iniciativa popular y solidaria corre a cargo, por cuarto año consecutivo, de Logroño Deporte junto a Proyecto Hombre y con la colaboración de los vecinos de La Cava-Fardachón, junto a diferentes entidades y colectivos. Además esta cita deportiva está incluida

A las 11.00 horas tendrá lugar la salida de la Marcha de la Integración, recorriendo los parques de los barrios de la Cava-Fardachón y San Adrián, con una distancia de 2 kilómetros, con salida y meta enfrente de la sede de la Asociación de Vecinos la Cava-Fardachón, en la calle Torecina nº 3.

Es una prueba no competitiva para realizar andando o corriendo, pero que en esta ocasión no es posible realizar ni en bici, ni en patines ya que hay partes del recorrido que no cuentan con asfalto, para las sillas y vehículos adaptados habrá unas variantes dispuestas con tramos alternativos. El trayecto es llano y de fácil ejecución.

A las 12:00 horas, tendrá lugar la Carrera, con una distancia de 7,5 kilómetros. Esta prueba no competitiva se puede realizar exclusivamente corriendo o en bici de montaña BTT. El recorrido comprende tramos no asfaltados por las inmediaciones del barrio y en esta edición se ha recortado la distancia para hacerlo más accesible, cómodo y seguro, con salida y llegada en el barrio de la Cava-Fardachón.

"A través de esta prueba queremos concienciar de la importancia que tiene la práctica del deporte en todos los ámbitos y entre todos los colectivos. Desde Logroño Deporte seguimos apostando por garantizar la práctica del deporte y del ejercicio físico y nos dirigimos a las personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad para las que contamos con actividades especialmente diseñadas para ellos. En esta carrera volveremos a aunar deporte y solidaridad, un binomio que tanto nos gusta juntar", ha explicado Javier Merino.

Se trata de una Carrera y Marcha solidaria, así que todo el dinero que se recaude va íntegramente destinado a Proyecto Hombre. El donativo para la participación en la prueba es de 5 euros que incluye camiseta, bolsa del corredor y la participación en el sorteo de artículos donados por los patrocinadores y colaboradores.

Es posible participar en las dos pruebas y recordar que lo recaudado va íntegramente para Proyecto Hombre, sus proyectos educativos, rehabilitadores y preventivos.

Tiempos, trofeos, categoría femenina y masculina

Destacar que por primera vez se tomarán tiempos y clasificación en la prueba larga de 7,5 Km gracias a la federación riojana de atletismo y a su comité de jueces. Además esta edición cuenta con entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de la prueba larga, tanto en categoría masculina como femenina.

Entidades colaboradoras y patrocinadores

Asimismo Javier Merino también ha agradecido a todos los colectivos y empresas que se han sumado nuevamente, algunos por cuarto año consecutivo, a la organización y preparación de esta carrera.

Las entidades colaboradoras con esta prueba son: Asociación de vecinos la Cava-Fardachón, Logroño Deporte - Ayuntamiento de Logroño, Grupo Scoutt Monte de Clavijo, Federación Riojana de Atletismo, CERMI, FERDIS, ARFES, CRMF, JIG, Asociación de deporte para todos, Club riojano de deporte para ciegos, Grupo Santos Ochoa, Deportes ferrer sport center, Café Moderno, Galletas Arluy, Cocacola, Lacturale, Peras de Rincón, Conservas Río Verde; Apénico, Templo del Café y Alcampo Parque Rioja.

La Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón ha organizado además una serie de actividades para completar la jornada con hinchables y ambientación musical.

Al sorteo de regalos entre los participantes, se participará entregando el resguardo del dorsal, para poder ser afortunado con alguno de estos obsequios:

1 colchón de Colchonerías Apénico.

1 comida/cena para 2 personas de la Cafetería Restaurante Moderno.

1 lote de quesos de Lacturale.

5 lotes de Cafés Templo (cada lote lleva 12 paquetes cada uno).

2 lotes de Galletas Arluy.

1 lote de 2 cajas de Conservas Riverebro.

10 Entradas para dos personas al balneario del CDM Lobete.

10 Entradas para dos personas a la pista de hielo CDM Lobete.

Lugares de inscripción

Instalaciones municipales en los CDMs Lobete, La Ribera, Las Gaunas y Las Norias hasta el viernes 3 de noviembre, a las 15 horas. Cáritas (Marqués de San Nicolás, 35), Librerías Santos Ochoa (Gran Vía, 55 y Castroviejo, 19), Proyecto Hombre (Paseo Prior 6).

El sábado día 4 de noviembre en las oficinas de la AAVV La Cava-Fardachón de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

El día 5 de noviembre en el mismo sitio hasta 30 minutos antes de la prueba

La información más detallada puede consultarse en la página web de Logroño Deporte: www.logroñodeporte.es

Los recorridos

El la Marcha

Parques de la Cava-Fardanchón y San Adrián. Salida y Meta desde el mismo sitio.

El de la Carrera

Salida Parque de los Picos de Urbión antes de cruzar la Calle Clavijo:

Continuando el propio parque atravesando el paso de cebra se accede a la Calle Parque de los Picos de Urbión (margen sur) y se toma dirección sentido tráfico para en la rotonda, coger la calle San Adrián hasta llegar al desvío en la Calle la Coronilla, bajar por dicho camino, dando un rodeo alrededor de la fábrica de prefabricados, hasta volver a coger la calle La Coronilla con la rotonda calle Serradero que se circulará por 1 sólo carril izquierdo de la margen sur sentido tráfico, hasta pasar la rotonda camino de La Tajeras, hasta llegar nuevamente ya por dos carriles y margen sur al mismo paso de cebra que conduce nuevamente a la misma llegada y meta.

Asistencia Médica

La Organización contará con ambulancia y personal asistencial al servicio de los participantes. No obstante recordar que, es responsabilidad de los participantes encontrase en condiciones físicas adecuadas para su participación.

Normativa Adicional

Los padres podrán acompañar, si lo desean, a sus hijos menores, en cualquiera de las disciplinas que se haya apuntado.

Es obligatorio respetar en todo momento las indicaciones de la organización, tanto antes como durante el recorrido.

Ninguna de las 2 pruebas se pueden realizar con patines ni bicicletas por haber pendientes y por haber tramos no asfaltados.