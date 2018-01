Logroño se declara «ciudad libre de circos con animales» El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado prohibir que se otorgue licencia a cualquier espectáculo que los utilice LA RIOJA Jueves, 11 enero 2018, 21:21

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una moción, respaldada por todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido, para declarar a la ciudad "libre de circos con animales" e, incluso, prohibir que se otorgue licencia a cualquier espectáculo que los utilice.

Esta es una de las mociones presentadas por la oposición, en este caso por Cambia Logroño, que han salido adelante hoy en la sesión del Pleno Municipal correspondiente a enero, según informa Efe.

En el caso de los espectáculos con animales, la moción inicial era la declaración de Logroño como ciudad libre de circos con animales; el PSOE ha introducido una moción, en busca de una aplicación práctica, que incluye el prohibir las licencias a esos espectáculos y otros que usen animales.

El concejal de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga, ha defendido esta moción que, según ha dicho, han adoptado más de 450 municipios de España ya. Ha recordado el compromiso que expresó hace tiempo la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, con el buen trato a los animales, algo que va en la línea "de la mayor concienciación de la sociedad" en esta línea.

También ha aludido al proyecto de Ley regional de Protección Animal, que establece la prohibición de maltratar, agredir a animales o someterlos a prácticas que les causen sufrimiento. La moción incluye, ha recordado, que esta medida entre en vigor para las próximas fiestas de San Bernabé.

Al texto, a propuesta del PSOE, se ha añadido una enmienda "para que no pase igual que en Calahorra", ha dicho el concejal José Luis Díez Cámara, en alusión a que ese municipio riojano "gobernado por el PP" aprobó esta declaración", pero al no incluir que no se diera licencia municipal a circos con animales, luego la concedió". Así, el texto aprobado incluye esa enmienda en la que se especifica que se incluya en la ordenanza correspondiente la prohibición de obtener licencia municipal a espectáculos con animales.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, ha explicado que comparte el fondo de la moción, evitar el maltrato animal, pero ha incidido, para justificar su abstención, que ahora mismo "esa prohibición no puede hacerse" ya que antes debe modificarse diferente normativa municipal.