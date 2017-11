Logroño es la décima capital española con el servicio de grúa más caro, según la OCU La grúa municipal se dispone a retirar un vehículo en la zona azul del Revellín. :: sonia tercero La tasa por la retirada del vehículo y el depósito en la capital de La Rioja es de 135 euros, 37 más que el precio medio de las 54 ciudades analizadas por la organización de consumo J. C. LOGROÑO. Domingo, 12 noviembre 2017, 16:56

La grúa tenía -y tiene- un precio... y en Logroño sigue siendo de los más caros de España. La capital de La Rioja es la décima capital española con el servicio de grúa más caro, según el informe publicado recientemente por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Si la grúa se lleva tu coche, además de la multa, deberás pagar la tasa de retirada del vehículo y la del depósito: 135 euros en Logroño cuando el precio medio de las ciudades analizadas no llega a los 98 euros, es decir, 37 euros más.

La OCU, como ya ha hecho en ejercicios anteriores, ha comparado las tasas que se cobran por la retirada del vehículo y su inmovilización durante una hora en 54 ciudades españolas -todas las capitales de provincia, además de Ceuta, Melilla, Vigo y Gijón-. Y los resultados demuestran que si retiran tu coche en cualquier calle de Zaragoza te costará 205 euros mientras que si lo hacen en Melilla pagarás 47 euros. Una diferencia del 334% entre el servicio de grúa más caro y más barato.

Más Un servicio dispar en La Rioja con un coste todavía más dispar

Logroño se sitúa en el 'top ten' del ranking, muy por encima de poblaciones de su mismo tamaño. Y es que a los 114 euros de tasa por la retirada de vehículos de hasta 3.500 kilos -el enganche serían 39 en caso de que en el momento de la retirada apareciese el conductor- se le suman los 21 euros por día de la tasa por estancia del vehículo en el depósito municipal.

Desde el Ayuntamiento de Logroño precisan que la estancia se cobra por días -y no por horas- y no se aplica si el vehículo se recoge antes de las 24 primeras horas. De la misma manera, desde el equipo de Gobierno se matiza que desde el 2011 apenas ha subido la tasa salvo las actualizaciones del IPC en el 2013 y en el 2014. El PP, además, recuerda que durante la legislatura de PSOE y PR, entre el 2007 y el 2011, el servicio se encareció un 67,6%. La OCU, por su parte, cuestiona si hay o no hay «afán recaudatorio».