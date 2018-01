Logroño será una ciudad libre de circos con animales Jueves, 18 enero 2018, 21:54

Logroño será una ciudad sin circos ni atracciones con animales porque así lo aprobó ayer el pleno de la Corporación a propuesta de Cambia Logroño, con enmienda del PSOE, y con la abstención del PP. Volvía Cambia a insistir en un asunto que ya presentó en forma de moción en abril de 2016, si bien entonces no salió adelante. En aquel momento, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, no apoyó la iniciativa porque, reconoció ayer, había una empresa riojana afectada que daba empleo a 48 personas. «Esta circunstancia ya no se da», así que votó a favor. La aportación de los socialista fue para recomendar que la prohibición tenga forma de normativa porque y que el Ayuntamiento no otorgue licencia a quien la pida «porque Calahorra aprobó una moción así y meses después el Ayuntamiento dio su autorización». Desde Ciudadanos, recordaron que no hay ley regional y tampoco se ha tramitado todavía la ordenanza de animales, por lo que consideró necesario que se dé «un paso al frente». El concejal del área, Jesús Ruiz Tutor, felicitó la enmienda socialista y aclaró que habrá que añadir la prohibición a la ordenanza que se considere más oportuna.

Por otro lado, la Asociación Circos Reunidos había anunciado que presentará una denuncia en el juzgado en el caso de que se aprobara esta moción.