Logroño aplicará al IBI un tipo rebajado al 0,58 que dejará el recibo medio con una subida de 6 euros Mar San Martín, seguida del socialista Kilian Cruz. díaz uriel La oposición tilda la solicitada revisión catastral del 4% de incremento del impuesto «por la puerta de atrás» MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:03

El pleno dio ayer su visto bueno, en una sesión extraordinaria y urgente, a las modificaciones en las ordenanzas fiscales que regirán para el 2018. Hubo varios debates en la sesión, pese a que todos los puntos, una decena, se discutían a la vez. Primero, la urgencia o no de la sesión. «¿Qué hubiese pasado si votamos en contra de la urgencia?», decía el portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín. Su grupo y el PP fueron los que sacaron adelante este aspecto porque los otros tres grupos se opusieron. «Es el penúltimo día posible para que las ordenanzas puedan entrar en vigor el 1 de enero», se quejaba San Martín, quien decía que solo por responsabilidad «hemos aceptado». Para Gonzalo Peña, de Cambia, la convocatoria con tan poca antelación es «una falta de respeto a la disponibilidad de los concejales», mientras que Beatriz Arraiz, del PSOE, insistía en que «no es modo ni manera», más cuando las circunstancias de este pleno se conocían. La concejala de Hacienda, Mar San Martín, aprovechaba este último argumento a su favor diciendo que, efectivamente, «todos sabemos cuándo hay que aprobar las ordenanzas y desde el día 31 conocen las modificaciones que se proponían. En cualquier caso, sólo se convoca cuando se sabe lo que se va a aprobar».

Y ello porque la forma final de las ordenanzas no se dio a conocer hasta la mañana de ayer. El principal cambio, dado que, en general, impuestos, tasas y precios se quedan como están, es que el tipo que se aplicará al IBI es el 0,58%, el que pedían Cs y PSOE, frente al 0,59, el de este año, por el que apostaba el Gobierno local. A cuenta de esta reducción de una centésima del tipo, surgió otro debate. ¿Se suben o se bajan los impuestos? Como se ha solicitado una revisión de los valores catastrales del 4%, así esta subida se compensa en parte, dijo la edil de Hacienda. Si el recibo medio en el 2017 ha sido de 309 euros, con revisión de valores y aplicación del 0,58 será de 315, seis euros más. Si el tipo fuera del 0,59, la cuenta ascendería a 321 euros. En cualquier caso, todo empezó porque Mar San Martín habló de bajada del IBI a cuenta del descenso del tipo.

uTipo del IBI Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con una reducción del tipo impositivo hasta el 0,58 con carácter general (las grandes superficies comerciales se mantienen en el 0,64). uBonificaciones Del 95% a las nuevas actividades en sus dos primeros años y del 40% en los dos años siguientes. Del 50% para comerciantes minoristas -que llega al 75% para los del Casco Antiguo- y para los centros especiales de empleo. uIAE Bonificación del 50% en determinadas actividades industriales, para actividades consideradas de interés o utilidad municipal, para las nuevas actividades económicas y para las que, con resultados negativos, mantengan su actividad, así como también para los centros especiales de empleo. uImpuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras Rebaja del 30% para las actividades industriales de nueva implantación y para las que amplían instalaciones. Del 10% -que puede llegar al 12 e incluso al 15%, según el empleo que se genere- para los inmuebles que arreglan los autónomos para desarrollar su trabajo. Del 50 por ciento para familias con personas mayores o con alguna discapacidad para obras de accesibilidad. uFamilias numerosas Descuento del IBI del 30% para las de categoría general y del 50% para las de categoría especial, siempre que la vivienda no pase de los 150.000 euros de valor catastral. Ahorro del 25% de la tasa del agua. uPlusvalías Descuento del 95 por ciento en los casos de herencias, cuando se trate de la vivienda habitual. uFraccionamiento de pago de tributos Para quienes tengan deudas con el Ayuntamiento superiores a 30 euros, lo cual rebaja el tope de 100 de antes. uVehículos eléctricos Bonificación del 75 por ciento para los vehículos con motor eléctrico. uTerrazas No pagarán lo mismo los que retiran sus elementos que los que los almacenan en la calle. uBomberos Suben los precios por actuar en municipios con los que no hay convenio para ajustarlo más al coste del servicio. uLudotecas y campamentos El precio se expresará por día.

El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, se refirió a este menor tipo del IBI para decir que «lo van a subir porque por la puerta de atrás, han metido el 4%». Desde Cs, su portavoz también consideró que «se sube por la puerta de atrás, sin hablar con nadie», si bien se mostró satisfecho por el tipo del 0,58, una de sus condiciones para sentarse a negociar próximamente los presupuestos. Gonzalo Peña, de Cambia, no entró a esta discusión, aunque votó en contra de la modificación de esta ordenanza, más interesado en dilucidar a quiénes se les suben y a quiénes se les bajan los impuestos. Y desde el PSOE, Beatriz Arraiz, a favor del 0,58, defendía que había que compensar en lo posible la subida de la revisión catastral.

LAS FRASES Mar San Martín Concejala de Hacienda «La subida del valor catastral del 4% queda compensada, en parte, con el tipo en el 2%» Beatriz Arraiz Portavoz PSOE «Aquí no se aprueba ninguna bajada del IBI porque se solicita una revisión catastral» Gonzalo Peña Portavoz Cambia «Hay que tener en cuenta a quiénes se bajan y a quiénes se suben los impuestos» Julián San Martín Portavoz Cs «Ha habido que negociar todo en día y medio. Solo lo hemos aceptado por responsabilidad» Rubén Antoñanzas Concejal PR+ «Ya vale con la táctica del 'poli malo' y del 'poli bueno', uno sube el 4% y otro baja el tipo»

Por fin, la alcaldesa, Cuca Gamarra, insistió en la bajada de impuestos que, según dijo, su Gobierno lleva a cabo a base de bonificaciones e incluso de supresión de tasas, como la de inicio de actividad para nuevas iniciativas, ya eliminada.

Y como en tantas otras ocasiones, se recurrió, tanto por unos como por otros, a lo que pasaba o dejaba de pasar en la legislatura que dirigió Tomás Santos, terminada hace ya seis años.

No solo se debatió sobre el IBI, dado que cada grupo explicitó sus propuestas sobre bonificaciones o recargos. «¿Por qué unas se aceptan y otras no? Las únicas posibles son las que la ley recoge», defendió la concejala de Hacienda, a cuenta de enmiendas del PSOE y de Cambia sobre penalizaciones a las viviendas vacías. Los tribunales rechazan las medidas que aprueban los ayuntamientos en este sentido, recordó también la edil, para indicar que, primero, habría que aclarar ese concepto, el de vivienda vacía.

Se fijó también en que el uso no doméstico del agua ya tiene recargo en la ordenanza, frente a la petición de Cambia de subir el precio a las urbanizaciones para sus piscinas y también señaló que no se ha incluido la bonificación que quería el PSOE para coches eléctricos sin que se retire el anterior vehículo. A una petición de Cs sobre familias monoparentales, indicó que existen formas de ayuda a través de los Servicios Sociales, pero que, para implantarlas de otra forma, no hay registros, como sí los hay de familias numerosas.