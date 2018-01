La lluvia acompaña a Los Reyes en la cabalgata Justo Rodriguez Podía verse algún paraguas, pero eso no ha impedido que Melchor, Gaspar y Baltasar hayan recorrido las calles de Logroño LA RIOJA Logroño Viernes, 5 enero 2018, 21:58

Es una compañera casi inseparable. En numerosas ocasiones los Reyes Magos de Oriente han desafiado a la lluvia en las calles de Logroño para llevar la ilusión a los más pequeños de la ciudad, como si no mojara. Lo han vuelto hacer, este 2018 el agua ha sido un elemento más.

Eso no les ha impedido llenar de magia el recorrido en la tradicional cabalgata, que ha contado con medidas de seguridad, como bolardos de hormigón en diferentes cruces del recorrido, explica EFE.

La cabalgata, llena de color y bailes, ha salido a las 19.00 horas del Parque de la Cometa para recorrer las calles Gonzalo de Berceo, Murrieta, Avenida de Portugal, Avenida de La Rioja, Gran Vía, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y avenida de la Paz, hasta la confluencia con la calle San Millán.

Los pequeños que asistían al espectáculo estuvieron en algunos momentos atónitos y en otros riendo y llamando a los Reyes en un desfile en el que han podido ver los coches clásicos, a los vendimiadores, así como a los voluntarios de Logroño y de la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos, a los alumnos del IES Batalla de Clavijo y el APA del colegio Escolapios, que formaron una gran comparsa. Llamaron también su atención las danzas de los alumnos de la escuela de Conchi Mateo y de Esther Alcalá, así como la princesa Frozen, Olaf y Elsa.

En esta tradicional cabalgata, en esta ocasión, también ha habido una ausencia, la de los bomberos de Logroño, que han explicado en un tuit que lamentaban no poder asistir.

"Esta tarde, la escala de Bomberos de Logroño no saldrá en la cabalgata de los Reyes Magos. Esta noche, aunque no nos veáis, estaremos ahí, como siempre", decía antes de la celebración del evento en un escueto comunicado en el que aseguraban que sentían una profunda tristeza" por no poder acudir. Explicaban que su intención era ir con los Reyes "de forma voluntaria, sin remuneración alguna", pero que habían recibido "la negativa de la jefatura".