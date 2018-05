Lleva un año aparcado en la calle Cantabria L.R. Lunes, 21 mayo 2018, 00:36

No es novedad en esta sección, pero también es justo el mosqueo de quien da cien vueltas para aparcar día tras día porque no tiene más remedio y en una ciudad que está fatal para encontrar sitio porque no abunda el espacio. Explica el comunicante que este coche lleva un año aparcado junto al Hotel AC, en Logroño, en la calle Cantabria, número 18.