La línea 11, sin servicio los fines de semana Sábado, 12 agosto 2017, 23:52

La última llamada del día la realiza una vecina de Logroño que se pone en contacto con esta sección para reprochar que no haya servicio de la línea 11 de los autobuses urbanos de Logroño los fines de semana. «Parece que los sábados y domingos no podemos necesitar acudir al hospital, ya sea por una urgencia como para visitar a algún familiar», se queja. «No entiendo porqué la línea más directa para ir al San Pedro no funciona en fines de semana si es igual de importante que otras que sí prestan servicio», explica. Pide al Consistorio que estudie el caso y que esta línea también ofrezca servicio los fines de semana.