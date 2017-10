C's lamenta que el PP de Logroño «no haga ciudad ni dé solución al urbanismo» Corte en Avenida de la Sierra. / Juan Marín Julián San Martín censura a Gamarra la cantidad de obras presupuestadas y que no se llevan a efecto EUROPA PRESS Logroño Viernes, 13 octubre 2017, 12:13

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha lamentado este viernes que el Equipo de Gobierno "no haga ciudad" ni dé soluciones "al urbanismo de Logroño" porque "las obras que están incluidas en el Presupuesto no se hacen" con lo que "están engañando a los ciudadanos".

Julián San Martín ha valorado la situación de la conexión de Avenida de la Sierra de Logroño así como de otros proyectos de infraestructuras de la ciudad con lo que se demuestra que "no se está haciendo nada". Así, y con respecto al primero, San Martín califica de "inadmisible" que la alcaldesa, Cuca Gamarra, todavía no se haya reunido con la Junta de Compensación "para que se puedan liberar los terrenos para Avenida de la Sierra".

"Logroño está paralizado", ha destacado, "y muestra de ello, son los numerosos proyectos que están presupuestados pero no se realizan". Entre ellos, San Martín se ha referido a la pasarela de los Lirios que "no se hace ni siquiera por seguridad" y ha indicado que, este viernes, los vecinos de esa zona logroñesa "se han manifestado pasando por los pasos de cebra, que son muy peligrosos" y para lo que desde Ciudadanos pedían "hacer unos pasos elevados" que "tampoco se han hecho".

También lamenta la situación de La Villanueva "hoy la alcaldesa va a presentar algo, por tercera vez, pero lo cierto es que sigue paralizado".

A todo ello se pregunta: "¿Cuándo se va a realizar el PERI del Ferrocarril?, ¿dónde está la licitación?" o, por ejemplo, "¿qué ocurre con la plaza de México?. Una obra pedida por los vecinos, que está en presupuesto y no la hacen".

Así, Julián San Martín ha pedido al Equipo de Gobierno "que no engañe" porque "lo mismo ocurre con el convenio del antiguo colegio de Maristas". En este sentido, ha explicado, "la propiedad quiere empezar a trabajar ya pero se ven en la obligación de parar por culpa del Equipo de Gobierno".

El portavoz de Ciudadanos ha pedido a la alcaldesa "que sume" y "no reste" también con respecto a las obras del antiguo cuartel de la Guardia Civil "hay presupuesto para hacer el derribo y no se hace".

Con todo ello, lamenta, "la falta de gestión" porque se demuestra que "solo realizan obras menores". Las obras "que hacen realmente ciudad se están paralizando". Para San Martín es "necesario" dar "solución" al urbanismo de Logroño" y lamenta que el Equipo de Gobierno "no esté haciendo ciudad".