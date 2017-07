Un Juzgado desestima el recurso contra la oposición de la Policía Local Impugnaba la calificación de la cuarta prueba del proceso de provisión definitiva de tres plazas de subinspector de la Policía Local de Logroño por parte del tribunal calificador de esas oposiciones LA RIOJA Miércoles, 12 julio 2017, 18:49

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto contra el concurso-oposición para la provisión definitiva de tres plazas de subinspector de la Policía Local de Logroño, ha afirmado la concejala de Transparencia de la capital riojana, Mar San Martín.

En una rueda informativa sobre la Junta de Gobierno Local que recoge Efe, ha recordado que este recurso impugnaba la calificación de la cuarta prueba del proceso por parte del tribunal calificador de esas oposiciones.

Sin embargo, el citado tribunal lo ha desestimado por "no apreciar la existencia de desviación de poder alguno", ha dicho, ya que en momento alguno se produjo impugnación de las bases "ni esos reproches van más allá de meras alegaciones carentes de sustento alguno". Así, según dictamina el fallo, "no se ha causado indefensión", ya que el recurso consiste en "un conjunto de conjeturas que no pasan de meras suposiciones desde el momento en que no se apoyan en dato concreto y objetivo alguno", ha subrayado.

Por ello, ha exigido al Sindicato Profesional de Policía Municipal de España (SPPME) "una rectificación por poner en tela de juicio la actuación del tribunal de oposición". También ha pedido que se disculpen los grupos municipales Socialista, Ciudadanos (Cs) y Cambia Logroño porque, "haciéndose eco de las conjeturas sindicales, dieron pábulo a esas determinaciones".

"Falta de respeto al reglamento"

Además, San Martín ha mostrado su "preocupación" por la "falta de respeto al reglamento por el que se regulan los distintos órganos municipales y que establece las garantías" por parte de los grupos de la oposición.

Ha explicado que, durante la Comisión de Transparencia celebrada el martes, los grupos municipales de la oposición solicitaron la comparecencia de diferentes personas, entre ellos, la de miembros sindicales, a pesar de que "no está permitida su presencia, según recoge el reglamento, para emitir juicios de valor".

La concejala ha indicado que en la Comisión comparecieron, por solicitud de los grupos de la oposición, el edil de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, y el comisario jefe de la Policía Local, Fernando Fernández Beneite, para explicar lo sucedido el fin de semana del pasado uno de julio en el que no hubo patrullas de policías en el turno de noche.

Sin embargo, "pese a que el Grupo Popular nos negamos a que compareciera el representante del sindicato policial porque no procede según los reglamentos, el resto de los grupos estuvieron de acuerdo y permitieron su presencia para emitir juicios de valor", ha declarado San Martín.

Por "no seguir el reglamento", ha reconocido que "el PP abandonó la comisión" y ha avanzado que ha solicitado a la Asesoría Jurídica municipal un informe que determine la legalidad de esta actuación, ya que "los sindicatos tienen otros foros donde emitir sus valoraciones y deben acogerse al reglamento municipal".

San Martín ha incidido en que "la seguridad estuvo garantizada en todo momento en la ciudad" durante ese fin de semana con el trabajo de seis agentes de la Policía Local y la colaboración de la Policía Nacional "y ninguna atención quedó sin cubrir". En este contexto, ha reconocido que "nos preocupa la alineación de algunos grupos políticos con el sindicato policial en plena negociación de reclamaciones retributiva".

También ha precisado que "hay una clara intención de convertir las comisiones informativas de control en comisiones inquisitoriales, donde se dan pábulo a denuncias sindicales en las que se hacen juicios de valor sin fundamento alguno".