La Junta de Personal del Ayuntamiento anuncia movilización «hasta que se pague lo que se debe»

Jueves, 19 octubre 2017, 12:15

Un centenar de trabajadores ha cortado la circulación en Avenida de la Paz para solicitar al Consistorio una deuda de 2,7 millones de euros para 835 trabajadores municipales

Logroño

El portavoz de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño, José Ignacio Martínez, ha anunciado hoy que los trabajadores municipales continuarán con sus movilizaciones "hasta que el Ayuntamiento nos pague lo que nos debe".

Un centenar de trabajadores municipales se han concentrado en la plaza del Consistorio logroñés, en un acto reivindicativo en el que, tras la pancarta "Alcaldesa, paga lo que debes a tus trabajadores", han cortado el tráfico rodado de avenida de La Paz.

Con estos actos reivindicativos, que la Junta de Personal lleva organizando todos los jueves desde el pasado mes de mayo, Martínez ha reconocido que "no pedimos que nos aumenten el suelo, sino que nos paguen lo que nos deben, cantidad reflejada en nuestro convenio colectivo y aprobada por Junta de Gobierno".

Según los acuerdos del convenio colectivo, ha dicho que el Ayuntamiento debe, desde 2011, unos 2,7 millones de euros a los 835 trabajadores del Consistorio, "unas cantidades a las que no vamos a renunciar".

Desde que los trabajadores municipales comenzaron con esas movilizaciones, ha explicado que han solicitado reunirse con la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, pero, hasta el momento, no les ha recibido.

"Hemos mantenido contactos con la concejal de Personal, Mar San Martín, quien nos dice que están estudiando nuestras reivindicaciones, aunque no sabemos si realmente lo hacen porque, a día de hoy, no hay ninguna solución prevista o, al menos, no nos lo han comunicado", ha subrayado.

Hasta que la Junta de Personal no consiga reunirse con Gamarra, ha indicado que continuarán con las movilizaciones y, en posteriores reuniones con los trabajadores, se definirán qué estrategias seguirán y las líneas de actuación para que el equipo de Gobierno "nos escuche y cumpla con lo que nos debe".

"Los trabajadores municipales -ha incidido- pedimos única y exclusivamente lo que está firmado en un convenio colectivo", motivo por el que "no dejaremos de movilizarnos hasta que nos paguen lo que nos deben".