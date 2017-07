Una jueza reconoce la indemnización por fin de contrato a una interina de Sanyres La residencia de mayores Sanyres de Logroño, ayer, día en el que se dio a conocer la sentencia de 30 de junio del 2017. :: díaz uriel La sentencia, calificada de «pionera» por la CSIF, abre la vía a la reclamación de trabajadores temporales del sector privado como ya sucede en lo público JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 18 julio 2017, 23:34

El Juzgado de lo Social Número 1 de Logroño ha reconocido el derecho de una trabajadora interina de una empresa privada de la capital de La Rioja a ser indemnizada al finalizar su contrato de la misma manera que tribunales de toda España ya están fallando a favor de empleados públicos tras sus ceses como si se tratase de despidos objetivos.

Estrella Aguirre, una auxiliar de enfermería logroñesa de 47 años que desde abril del 2015 y hasta octubre del 2016 encadenó tres contratos de trabajo temporal, de interinidad, como gerocultora en la residencia de mayores Sanyres, deberá ser indemnizada con los 727,2 euros que le corresponderían -20 días de salario por año de servicio- por su último contrato de interinidad de un mes de duración para cubrir vacaciones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de La Rioja, que calificaba ayer la sentencia de «pionera en España», entiende que se abre la vía a la reclamación de trabajadores temporales del sector privado como ya sucede en lo público. «Hasta ahora habíamos conseguido sentencias favorables en este mismo sentido para empleados públicos», destacaba ayer la citada central.

Estrella Aguirre Extrabajadora de Sanyres «Conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y su aplicación en España y decidí demandar con la CSIF»

La jueza ha estimado parcialmente la demanda interpuesta en diciembre del 2016 por la trabajadora, afiliada a la CSIF, y ha reconocido su derecho a recibir una indemnización a la finalización de su contrato de interinidad siguiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al entender que la trabajadora está siendo tratada de manera desigual en comparación con un trabajador fijo pese a desempeñar sus mismas funciones.

El Tribunal de Justicia Europeo, con una sentencia de 14 de septiembre del 2016, sacudía los cimientos de la normativa laboral española al defender que la indemnización entre indefinidos y temporales no debe ser diferente solo por este motivo y la tachaba de «discriminatoria». «Tienen derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por causa objetiva», sentenciaba en relación a los interinos.

«Pese a resultar ajustada al ordenamiento jurídico español, debe ser objeto de indemnización en la misma medida en que procedería conforme a la legislación vigente en el caso de que concurriera una causa lícita de finalización del contrato de trabajo de un trabajador fijo», dice la jueza siguiendo la jurisprudencia ya existente, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias. «No existen razones que justifiquen un trato diferente entre la trabajadora demandante y otro trabajador comparable con vínculo no temporal», concluye la CSIF siguiendo lo fallado por la Unión Europea. Lo sabían y, junto a Estrella Aguirre, decidieron ir a por ello.

La indemnización pretendida por la auxiliar, no obstante, era la correspondiente al casi año y medio que estuvo trabajando en la residencia, aunque la jueza la limita al último contrato del 1 de octubre al 31 de octubre del 2016 «a pesar de que la decisión tomada por la empresa de no indemnizar a la trabajadora resulta ajustada al ordenamiento jurídico español». La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.