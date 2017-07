El juez rechaza un recurso contra la oposición para las tres plazas de subinspector de la Policía Local El Contencioso no ve «transgresión alguna de lo establecido en las bases en la calificación» del oficial recurrente y lo achaca a «conjeturas que no pasan de meras suposiciones» JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 19 julio 2017, 23:40

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño ha desestimado el recurso interpuesto por uno de los aspirantes contra el concurso-oposición para la provisión definitiva por promoción interna de tres plazas de subinspector de la Policía Local de Logroño en el 2014. Se trata de una de las oposiciones policiales que acabaron en los tribunales junto a la de comisario, inspector y ocho oficiales -de ésta última, y tal y como se informa en esta misma página, el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño se encuentra en plena fase de diligencias después de haber admitido a trámite la denuncia presentada por otro aspirante-.

La concejala de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, dio a conocer ayer un fallo que llega poco más de un mes después de que la Justicia rechazase un recurso del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) contra el proceso selectivo del 2013 para una plaza de comisario que acabó con el nombramiento del actual jefe, Fernando Fernández Beneite. Se da la circunstancia, eso sí, de que el mismo opositor que recurrió el proceso relativo a las tres plazas de subinspector también presentó una querella por la vía penal aún pendiente de resolución.

«No se ha acreditado que en la calificación del cuarto ejercicio del recurrente se produjera, por el órgano que tenía encomendada su valoración, transgresión alguna de lo establecido en las bases de la convocatoria», concluye la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, y que rechaza el recurso contencioso-administrativo contra los actos de des-estimación por silencio administrativo del recurso precedente en relación con el citado concurso-oposición por el que se impugnaba la calificación de la cuarta prueba del proceso (casos prácticos) y con la resolución de Alcaldía por la que se había desestimado la misma reclamación.

Mar San Martín Concejala de Transparencia «Exigimos que el sindicato de Policía (por el SPPME) rectifique y que PSOE, C's y Cambia pidan disculpas»

«Lo expuesto supone que no se ha causado indefensión ni ha existido vulneración alguna de los derechos del recurrente en la realización de las pruebas correspondientes y, frente a ello, lo único que alega es la existencia de una incorrecta valoración que se envuelve en la existencia de un conjunto de conjeturas que no pasan de las meras suposiciones desde el momento en que no se apoyan en dato concreto y objetivo alguno», llega a decir el juez, quien añade que «pretende que se le atribuya un resultado que no encuentra justificación alguna establecida en las bases de la propia convocatoria».

El aspirante -oficial de la Policía Local actualmente- solicitaba que su valoración de 'no apto' se declarase «nula de pleno derecho o, subsidiariamente, anulable» sustentando sus alegaciones en la supuesta existencia de desviación de poder, vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad y nulidad de la corrección efectuada del citado cuarto ejercicio por parte del tribunal. El juez no aprecia nada de ello incluso recuerda que «en momento alguno se produjo la impugnación de las bases de la convocatoria que ahora pretende combatir». «Esos reproches no van más allá de meras alegaciones carentes de sustento alguno... meras especulaciones», concluye.

Mar San Martín, a raíz de la sentencia y tras recordar el 'no apto' del recurrente cuyo recurso consiste en «un conjunto de conjeturas que no pasan de meras suposiciones desde el momento en que se no apoyan en dato concreto y objetivo alguno», se mostró ayer contundente. «Exigimos una rectificación al sindicato de Policía por poner en tela de juicio la actuación del tribunal de oposición; exigimos disculpas a los grupos políticos del PSOE, C's y Cambia Logroño que, haciéndose eco de las conjeturas sindicales, dieron pábulo a esas determinaciones; y exigimos respeto para los órganos municipales y para los reglamentos que están en vigor», concluyó en relación a lo sucedido en la última comisión de Transparencia.

San Martín añadió que, a este respecto, ya se ha solicitado un informe a la Asesoría Jurídica por entender que «no está contemplada en el reglamento» la comparecencia de representantes sindicales en las comisiones.