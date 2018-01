La jornada continua se abre paso también en los colegios concertados de Logroño Patio escolar y deportivo del colegio La Enseñanza, en la trasera del Ayuntamiento. :: juan marÍN La Enseñanza protagoniza el último movimiento con una consulta a los padres cuyos resultados se conocerán mañana ÁFRICA AZCONA Logroño Miércoles, 17 enero 2018, 17:43

La jornada continua, generalizada en los centros públicos, está ganando presencia también en los colegios concertados logroñeses, donde uno de cada dos alumnos de la red de centros católicos podría pasar a tener solo horario matinal si se confirman las adhesiones de la Enseñanza y Agustinas, con procesos en marcha en la actualidad. El último en acudir a las urnas el año pasado fue Las Adoratrices, donde se produjo un abrumador apoyo por parte del 95,85% de los padres. Ahora, los siguientes en emitir su voto podrían ser los de la Enseñanza, en torno al próximo 19 de febrero, aunque habrá que esperar a mañana para conocer si el proceso se llevará finalmente a cabo.

El colegio de Capitán Gaona celebró el pasado lunes un sondeo para comprobar si existe demanda suficiente en Infantil y Primaria, aunque el resultado es todavía una incógnita (incluso para las propias familias del centro) que la dirección no desvelará hasta no darlo a conocer al Consejo Escolar en su reunión ordinaria de los jueves. «Por deferencia a este órgano de participación no vamos a adelantar qué ha ocurrido. Hay que ver y estudiar la votación con sus miembros antes de anunciar el resultado», afirmaba ayer el director del colegio, Félix Ruiz, quien sí quiso hacerse eco, sin embargo, de la alta participación en este primer proceso consultivo previo, que alcanzó el 71,84 % de un censo de 894 padres y madres. «Estamos muy satisfechos con la implicación de las familias porque han sabido entender la importancia de la cita». En el caso de haber recibido los apoyos necesarios para aplicar la jornada de mañana, indicó que, de acuerdo a lo establecido, el centro iniciaría el proceso ordinario, consistente en presentar el nuevo proyecto educativo a Inspección, la convocatoria de una asamblea informativa y, finalmente, la celebración de las votaciones, «alrededor del 19 de febrero». Si se confirma el apoyo, el cambio sería efectivo a partir del próximo curso.

Con 682 alumnos en Infantil y Primaria, la Enseñanza es el tercer colegio concertado logroñés de mayor tamaño. Si finalmente se da luz verde al nuevo horario, que pasaría a ser de 9.00 a 14.30 horas, serían 2.655 escolares de esta red los que dejarían de tener clase por la tarde. Y, si a estos se suman los 700 alumnos de Infantil y Primaria de Agustinas, en el caso de que se apruebe un cambio en la jornada lectiva en las votaciones ya anunciadas para el próximo año, la cifra total alcanzaría los 3.355 alumnos. Es decir, la mitad de los escolares de los centros religiosos de Logroño (6.755) tendría jornada continua.

Todos los públicos ya la tienen. En los concertados ya la han implantado Rey Pastor, Divino Maestro, Adoratrices y Maristas. En otros, como Jesuitas (678 alumnos), la decisión de acudir a las urnas es una cuestión que de momento no se baraja. Su director, Juan Carlos Marañón, lo confirmaba. «No tenemos previsto iniciar ningún sondeo. Estamos centrando nuestros esfuerzos en una renovación metodológica con la que queremos afrontar un importante cambio educativo. Puede que, al final, este cambio concluya en un cambio de horario», señaló. Pero no será a corto plazo como adelanta el responsable, aunque deja una ventaja abierta: «Posiblemente lo tengamos que hacer, no podemos estar cerrados al sentir de un sector de padres».

Si la Enseñanza y Agustinas se suman finalmente, la mitad del alumnado de la concertada no irá por la tarde

En el mismo sentido se manifestaron ayer desde la dirección de Escolapias, donde en el 2012 se quedaron a 49 votos. «La Fundación de Escolapias desaconsejó nuevas votaciones, pero si tiene que ser, estamos abiertos... hay padre que quieren dar el primer paso», señalaron.