C's insiste en que se trata de un «error administrativo» y no de «corrupción política»

Ni María Luisa Alonso ni Julián San Martín quisieron hacer ayer declaraciones a este periódico, pero Ciudadanos de La Rioja sí que tomó la palabra. Y lo hizo a través de un comunicado en el que volvía a reafirmarse en que la contratación irregular de su delegada territorial con cargo a la asignación del grupo municipal respondió a un «error administrativo» y no a «corrupción política». «La comparecencia para la declaración en diligencias previas de María Luisa Alonso y Julián San Martín en el marco de la investigación judicial obedece a un error administrativo completamente solventado y regularizado hace ya un año ante el Ayuntamiento de Logroño, la Seguridad Social, Hacienda y el Tribunal de Cuentas», aseguraba.

Se da la circunstancia, además, de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya archivó el caso hace ahora un año -en septiembre del 2016 después de la denuncia del propio Ayuntamiento de Logroño- dado que «el grupo municipal ha reintegrado completamente los perjuicios ocasionados a los caudales públicos». «Dicha institución emitió un informe que deja bien claro que ese error quedó subsanado, por lo que archivó las diligencias. No se trata, por tanto, de un caso de corrupción política, sino de un error procedimental administrativo, que se inició por vía de una denuncia de un particular que ya no forma parte del partido», concluía.