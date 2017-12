Incendio en un piso en la calle Somosierra 00:18 Todavía se desconoce si ha habido heridos LA RIOJA Jueves, 28 diciembre 2017, 15:55

Un incendio se ha desatado en el segundo piso del número 19 de la calle Somosierra de Logroño, esquina con la calle República Argentina, en el edificio colindante al del conocido bar Cinco Pesos. Hasta el lugar se han desplazado tres camiones de Bomberos, además de varios coches de policía y los Recursos Sanitarios del Servicio de Salud.

Según las primeras observaciones, hay alguna persona que ha debido ser atendida por inhalación de humo pero no parece revestir gravedad. Los vecinos no han oído ninguna explisión y todavía se desconoce qué ha podido causar el fuego. Ha sido abundante el humo que salía por las ventanas de la vivienda, aunque no se apreciaban llamas desde el exterior de la casa.

Miguel Herreros