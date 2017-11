«La implicación de los jóvenes es clave para cambiar Logroño» Blanco, en el salón de plenos del Ayuntamiento, que ahora compaginará con las aulas de la UR. :: / Antonio Díaz Uriel «No me gustaría perder la idea de quiénes somos, de dónde venimos y a quiénes representamos para no decepcionar a nadie», confiesa la edil Marina Blanco Viana Nueva concejala de Cambia Logroño JAVIER CAMPOS Logroño Jueves, 9 noviembre 2017, 16:31

Mañana de presentaciones y primera toma de contacto. Marina Blanco, nueva concejala de Cambia Logroño en sustitución de Paz Manso de Zúñiga, 'aterriza' en el Ayuntamiento con el reto de suponer un soplo de aire fresco en la corporación ya de por sí más plural de la democracia. No en vano, una vez que tome posesión de su cargo en el pleno ordinario de diciembre -se encargará del área de Servicios Sociales-, se convertirá en la edil más joven de la historia de Logroño.

-¿Quién es Marina Blanco? Preséntese para quienes no la conozcan...

-Soy una joven logroñesa de 21 años, estudiante de Química en la UR, que desde los 13-14 años he estado involucrada en diferentes movimientos sociales, desde la Asamblea de Estudiantes -cursé Bachillerato Internacional en el IES Sagasta- al 15M pasando por el movimiento LGTBI+, y en su día me presenté en la candidatura de Cambia porque pensé que también era necesaria la vía institucional para cambiar las cosas, no dejando nunca atrás ni la movilización social ni la lucha en la calle.

-¿Se imaginaba que siendo la octava de la lista electoral llegaría a ser concejala una vez comenzada la legislatura?

-No. Cuando en mayo del 2015 obtuvimos los cuatro concejales, viendo quiénes eran y conociéndoles como les conozco, tenía plena confianza en su capacidad y en su trabajo, por lo que en ningún momento me había planteado que pudiera llegar a darse tal posibilidad.

-¿Qué cree que puede aportar a la política municipal logroñesa alguien con su juventud?

-La juventud, al contrario de lo que muchos puedan pensar, debe ser un punto a favor: tengo muchas ganas y mucha ilusión, e igual con la edad se cambia la perspectiva... La implicación es clave para cambiar Logroño, es necesario que los jóvenes nos impliquemos en política y, además, si ven que alguien ya lo ha hecho, tal vez pueden animarse a hacerlo ellos también. En La Rioja y en España, sí, pero también en Logroño, a nivel local, los problemas de los jóvenes como las dificultades para acceder a un primer trabajo o a una vivienda son los mismos, y desde el Ayuntamiento se pueden impulsar medidas al respecto.

-¿Cuál es la opinión sobre el estado de una ciudad como Logroño para alguien de su perfil (estudia cuarto de Químicas y es árbitro de baloncesto infantil , deporte que practicó hasta los 18 años)? ¿Se tiene en cuenta a los jóvenes?

-Logroño es una ciudad que podría tener una calidad de dotaciones e infraestructuras para todas las edades... aunque, desde el sector de la juventud, no es que no se nos valore, pero no se nos dan tantas posibilidades como en otras ciudades. Es preciso impulsar tanto la participación como las actividades para conseguir una ciudad más accesible para todos y para todas. Quizás el problema sea que se nos sitúa en una generación intermedia, entre los niños y los adultos, y no se nos permite tomar nuestras propias decisiones cuando está claro que debemos estar ahí para crear una ciudad mejor.

-Viniendo, como viene, de la calle, ¿confía en que eso se pueda hacer desde las instituciones?

-Creo que sí, y más a nivel local, donde se pueden ir haciendo pequeñas cosas, no de golpe, pero sí pequeños cambios para mejorar la ciudad y ayudar a todas las personas que sea posible.

-¿Le da miedo que metida en política y siendo concejala pueda defraudar a quienes hasta hoy ha acompañado en la calle en los movimientos sociales?

-Yo no diría tanto como miedo, pero sí que me gustaría no perder la idea de quiénes somos, de dónde venimos y a quiénes representamos. Los concejales y concejalas de Cambia somos personas de diferentes movimientos y estratos sociales, representamos a una fuerza de cambio que piensa que las cosas pueden ser de otra forma, y eso no hay que olvidarlo nunca para no decepcionar a nadie.