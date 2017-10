El hotel Carlton se integra en la cadena Mercure Hotel Carlton en la Gran Vía de Logroño. / L.R. El céntrico alojamiento acometerá en los próximos meses obras de reacondicionamiento LA RIOJA Logroño Miércoles, 4 octubre 2017, 11:56

El hotel Carlton de Logroño ingresa en la cadena hotelera Mercure y se convierte en el décimo edificio español que se agrupa bajo el manto de la empresa para operar como franquicia.

El hotel riojano, que es propiedad de Pretur y está dirigido por Marian Aguilar, pasará a denominarse a partir de ahora Mercure Carlton Rioja. El espacio hotelero, ubicado en la Gran Vía de Logroño, dispone de 117 habitaciones y está dirigido al sector de los negocios. El convenio significará que en los próximos meses se acometerán reformas que estarán focalizadas en las zonas comunes y en las habitaciones.

Mercure hoteles es la marca del Grupo AccorHotels y ha apostado por hoteles emblemáticos en las ciudades en las que se ha asentado como los ejemplos del Mercure Madrid Plaza de España, Mercure Madrid Centro, Mercure Barcelona Cóndor, Mercure Augusta Barcelona Vallés, Mercure Atenea Aventura Mercure San Sebastián Monte Igueldo, Mercure Bilbao Jardines de Albia, Mercure Río Badajoz y Mercure Algeciras.

En el conjunto internacional se agrupan bajo la denominación Mercure un total de 732 hoteles en 55 países de todo el mundo.

La firma

AccorHotels es un grupo mundial en viajes y estilo de vida que ofrece experiencias únicas en más de 4.000 hoteles, resorts y residencias en todo el mundo. Beneficiándose de un expertise dual, como inversor y operador a través de sus divisiones de HotelServices y HotelInvest, AccorHotels opera en 95 países. Su portafolio comprende marcas de lujo internacionalmente apreciadas, incluyendo Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, and Swissôtel; así como las marcas midscale y boutique de Novotel, Mercure, Mama Shelter y Adagio; las marcas económicas, incluyendo ibis, ibis Styles, ibis budget y las marcas regionales Grand Mercure, The Sebel y hotelF1.

