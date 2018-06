Hostelería Unida de Logroño pide un estudio de impacto sobre las terrazas La asociación se interesa por conocer la viabilidad y la repercusión de la nueva ordenanza municipal LA RIOJA Logroño Miércoles, 27 junio 2018, 20:58

La Asociación Hostelería Unida de Logroño ha exigido hoy la elaboración de un estudio de impacto previo sobre la nueva ordenanza de terrazas, en el que se contemplen las diferentes singularidades de cada barrio y zona de la ciudad.

En una nota, esta asociación ha expresado su «sorpresa» y «alarma» ante la reciente publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de la nueva ordenanza y la apertura de un plazo de diez días para formular opiniones y posibles soluciones alternativas.

Hostelería Unida de Logroño se ha preguntado cómo puede opinar sin contar con un estudio previo y si se conoce la repercusión que su aplicación pudiera tener sobre la ciudad.

«Creemos que no solo no es posible definirse al respecto, sino que no es posible continuar adelante con esta modificación sin contar primero con un estudio de impacto que nos explique, a nosotros y a la ciudadanía en general, su repercusión en la ciudad», ha subrayado.

Viabilidad e incidencia

Desea conocer cómo repercute su aplicación sobre la viabilidad o no de los diferentes negocios hosteleros, qué incidencia tiene en el aumento del desempleo dentro del gremio y cómo afecta, de forma indirecta, a todos los gremios dependientes del sector, como proveedores, servicios técnicos y empresas de ocio y cultura.

A ello ha sumado las preguntas sobre qué repercusión tiene una ordenanza global para la ciudad en sus usos y costumbres; y cómo afecta al turismo, al Camino de Santiago y a la imagen de ciudad que quiere impulsar el desarrollo hacia el exterior.

Además, la asociación ha preguntado por cómo resulta afectado el espacio público en relación a las superficies resultantes de cada local hostelero en calles, plazas, Casco Antiguo y zonas ordenadas y qué desigualdades se producen en espacios abiertos al relacionar el espacio interno, privado, con el espacio de licencia de terraza, público.