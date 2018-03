Hombros femeninos para portar la Virgen Las portadoras del paso preparándose para la Semana Santa. RODRÍGUEZ / JUSTO El paso de Nuestra Señora del Rosario es el único en el que todas sus portadoras son mujeres | Sus veinte integrantes, y todas las que se quieran unir, saldrán hoy Martes Santo en procesión desde San Bartolomé por el Casco Antiguo ÁFRICA AZCONA Logroño Martes, 27 marzo 2018, 12:31

Hay un paso en Logroño en el que las mujeres son las únicas protagonistas. El de Nuestra Señora del Rosario, de la Cofradía de la Santa Cruz HH Maristas, es el único dirigido y portado sobre hombros femeninos. Hoy, Martes Santo, es su día. Sus 20 integrantes, de entre 18 y 49 años, saldrán a las 20 horas de la plaza de San Bartolomé, desde donde iniciarán un recorrido de tres horas por las calles del casco antiguo.

Las portadoras son un grupo heterogéneo, con profesiones y aficiones distintas, de madres de alumnos, exalumnas y amigas que han involucrado a otras amigas en esta manera diferente de vivir la Semana Santa. Pero todas son mujeres con ilusión, fuerza y, sobre todo, una voluntad inquebrantable con la que consiguen portar un paso de unos 450 kilos. Abanderadas de la Virgen del Rosario -«es guapísima», dicen- el suyo quiere ser «un homenaje de las mujeres a la Virgen». «Es algo increíble poder llevarla, emociona muchísimo», señala Paz Lasanta, mazo del paso, su cara visible y una de las pioneras desde que empezaran a procesionar en el 2006.

El paso de los años ha derivado en una profunda amistad. «Todas estaremos hoy en el recorrido, el 60% seguimos saliendo, pero el resto de las fundadoras no faltarán en la salida». Lasanta tiene claro que este 'no es un coto' de hombres e insiste en que, todo lo contrario, durante el recorrido se marcha igual, se mece igual, los toques son los mismos..., «puede que nuestros pasos sean más cortos, pero llegamos al mismo destino». «Sale a hombros y, después de tres horas, llega a hombros, eso te lo garantizo», señala al tiempo que explica que la apuesta por un paso sólo de mujeres surgió de una forma natural, sin obstáculos y como respuesta a los nuevos retos e inquietudes que la Cofradía de la Santa Cruz se propuso con la entrada del nuevo milenio. Desde entonces nunca han tenido problemas para reclutar voluntarias. «Este año se han sumado cinco nuevas, pero puede haber adhesiones de última hora. Si hoy se suman otras para hacer relevos, no nos importa, la cofradía tiene hábitos a disposición de cualquier mujer que quiera arrimar el hombro, bien por hacer una petición, penitencia».

Cualquiera «será bienvenida» para portar el paso de Nuestra Señora del Rosario, una imagen a tamaño natural, tallada en madera de cedro real de Brasil, obra del imaginero sevillano Manuel Madroñal, que cuenta también con un completo ajuar de mantos, sayas, pañuelos... donados en muchos casos por las propias portadoras. Actualmente el paso sale en dos ocasiones: cada Martes Santo, en el Santo Rosario del Dolor, portado solo por mujeres, y el domingo más próximo a su festividad del 7 de octubre, desde el colegio San José hasta la parroquia de la Vid, presentando como particularidad que en esa ocasión también la pueden portar los hombres, ya que una de las señas de identidad de la Cofradía de Maristas es «la no discriminación en ninguna de las tareas», señala Lasanta, preparada como el resto para darlo todo esta tarde. «Hemos tenido 4 ó 5 ensayos, no podemos quedar más, pero el día que lo hacemos no falta ninguna». Hoy las podremos ver desfilar por Herrerías, Travesía de Palacio, Mayor, Sagasta y Portales hasta San Bartolomé.