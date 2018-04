Los hogares de Logroño suman 550 perros nuevos en el último trimestre Dueñas con sus perros en un parque de la capital riojana. :: miguel herreros Según el último balance municipal, a fecha de ayer había 17.048 canes en la ciudad, frente a los 16.498 registrados el pasado mes de febrero Á. AZCONA Lunes, 30 abril 2018, 23:41

LOGROÑO. El número de mascotas continúa creciendo y, entre todas, el perro figura como el animal de compañía predilecto de los logroñeses. Según los datos más recientes del Ayuntamiento, la capital contaba a fecha de ayer con 17.048 canes, frente a los 16.498 registrados en febrero, lo que supone que en los últimos tres meses han llegado 550 perros nuevos a los hogares logroñeses. Los gatos también cuentan con una legión de seguidores, ya que la memoria municipal señala 2.333 felinos, exactamente 60 más que a comienzos de año (2.273).

Paralelamente, las cifras también reflejan que el número de mascotas que ingresó el año pasado en el Centro de Acogida descendió el 10%, algo a lo que contribuyó la mayor sensibilización social y el hecho de que «se reciben muchos menos animales de fuera de Logroño», señaló el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, en la presentación de la memoria de actividad del área de animales domésticos del Ayuntamiento del 2017. Así, según sus datos, el pasado año ingresaron 955 mascotas frente a las 1.054 del 2016 y, de esa cantidad, el 48,2% fueron adoptadas o recuperadas por sus dueños. De los animales que llegaron el pasado año, aclaró que 275 se entregaron en adopción (cien menos que en el 2016 porque cada vez hay menos) y 186 fueron recuperados por sus dueños. El número de mascotas que tuvieron que ser sacrificadas fue de 276, el 28,9% del total, «el menor porcentaje de la última década; en el 2017 fueron 2.279».

CENTRO DE ACOGIDA uPerros 772. En el 2016 (904). uGatos 174. En el 2016 (136). uRecuperados 186. En el 2016 (201). uAdoptados 275. En el 2016 (376). uSacrificados 276, 293 (2016), 364 (2015), 746 (2014), 1.434 (2013), 1.345 (2012), 2.279 (2007). uLlega muerto o muere después 127. En el 2016 (68). uEn el 2017 se abrieron 108 expedientes por llevar al perro suelto (42), no llevar bozal, no tener seguro o ser conducido por un menor (36), no recoger las heces (10 sanciones).

Respecto a la razón de su ingreso, el 66% se produjo por ser animales vagabundos (634), seguido de los abandonados (166) porque «sus dueños no comunicaron su pérdida en las 48 horas posteriores». Fueron cedidos 68, ya que «los propietarios no podían seguir haciéndose cargo de ellos» y entregados muertos 73.

La Dirección General de Medio Ambiente tramitó el pasado año 42 expedientes sancionadores, 35 de ellos relacionados con perros potencialmente peligrosos y 5 por animales sueltos. Además, se incoaron 108 expedientes por infringir la Ordenanza, la mayoría por llevar al perro suelto (42), seguido por las relacionadas con especies peligrosas (36), como no llevar bozal, ir suelto, no tener seguro, o llevarlo un menor y por no recoger las heces (10).