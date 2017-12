The Haciendas Company abre 'Viandas' en Logroño Últimos trabajos para la inauguración, prevista para hoy a partir de las seis de la tarde. :: juan marín La compañía, una división de Berberana, cuenta ya con 35 tiendas y aspira a alcanzar las cien para el 2020 A. GIL LOGROÑO. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:03

'The Haciendas Company' abre hoy en Logroño, en la calle Gran Vía 50, una tienda de su cadena 'Viandas', especializada en la venta de jamón, embutidos ibéricos y quesos de Salamanca. Es la primera de La Rioja, en una apuesta que alcanza ya los 35 establecimientos, ocho de ellos en la capital española y con presencia directa en las principales ciudades de la geografía nacional, pero también con vocación internacional con dos tiendas en Londres y nueve en localidades francesas como París, Nantes, Burdeos Toulouse y Bayona, entre otras.

El origen de 'The Haciendas Company' es riojano puesto que es uno de los últimos proyectos de la antigua Bodegas Berberana (United Wineries), que en el año 2016 desligó de la compañía vitivinícola 'The Haciendas Company' (THC), junto con la división de vinos premium Marqués de la Concordia. THC alcanzará a finales de año unas ventas de 54 millones de euros. Dentro de 'The Haciendas Company' se integra la granja Hacienda Zorita Farm Foods (en Arribes del Duero), donde la compañía produce jamones y embutidos ibéricos de Salamanca, quesos del Duero, aceite de oliva y vinagre. Dichos productos son los que luego vende a través de 'Viandas', junto con los vinos de Marqués de la Concordia, el 90% de ellos Rioja y el resto de diversas denominaciones de origen del valle del Duero.

'Viandas', entonces con 15 tiendas propias y 5 franquiciadas (ya de su propiedad), facturó el año pasado doce millones de euros, cantidad que incrementará notablemente este año al sumar ya 35 establecimientos propios de venta directa con el objetivo de alcanzar el centenar para el año 2020.

El grupo apostará por el enoturismo con la bodega Rioja Santiago del barrio de la estación de Haro

Inversiones en Rioja Santiago

United Wineries, propietaria también de Bodegas Lagunilla en Cenicero y Berberana en Fuenmayor, así como de la marca Paternina, adquirió hace unos años Rioja Santiago, la segunda bodega más antigua de la Denominación de Origen Rioja, que fue fundada en 1870 en el barrio de La Estación. En la actualidad, Rioja Santiago es la cabeza visible, junto a Hacienda Zorita -un antiguo convento en Salamanca y en la actualidad un hotel de lujo y bodega- de la división de vinos premium de Marqués de la Concordia.

En este sentido, fuentes de la compañía confirman que habrá en el futuro cercano importantes inversiones en la bodega de Haro para convertirla «en uno de los emblemas de Marqués de la Concordia y un lugar único para disfrutar del enoturismo como en Hacienda Zorita Wine&Spa o en La Quinta de Marqués de la Concordia en Madrid».

El proyecto enoturístico de Rioja Santiago prevé albergar una nave con 1.500 barricas, un botellero para 100.000 botellas, dos mesas de catas interactivas para 24 personas, así como un restaurante de la cadena WareHouse, una tienda Viandas, un centro para visitantes y espacios para la celebración de eventos.