Guirnaldas para San Bernabé Miguel Sáinz, ayer con el grupo de voluntarios en el taller situado en la última planta de San Blas. :: juan marÍN Miembros de Plus Ultra elaboran estos días estandartes y adornos con los que decorarán las calles del Casco Antiguo La Laurel lucirá banderas confeccionadas con la cortina del Auditorio Municipal ÁFRICA AZCONA LOGROÑO. Martes, 24 abril 2018, 23:32

La maquinaria bernabea resucita cada año en la última planta del Mercado de San Blas, en un discreto cuarto donde desde el 2014 se viene montando el taller de banderas de San Bernabé. Allí, entre agujas, hilos y vistosos tejidos, miembros de Amigos Plus Ultra y de La Guardia de Santiago confeccionan cada año los estandartes y guirnaldas que engalanan la ciudad. Para ellos, la fiesta comienza varios meses antes. No hay tiempo que perder pues de las manos de sus costureras (hay un hombre) salen la mayor parte de los adornos que cuelgan en los balcones de las plazas y rincones más señalados del Casco Antiguo. Ayer este peculiar espacio, al que alguno se refirió ayer como el taller de 'los capriles' por la exigencia del trabajo y en alusión al televisivo diseñador, recibió la visita del concejal de Voluntariado, Miguel Sáinz, quien quiso agradecer el trabajo que vienen desarrollando durante los últimos años. Como hijo de modista, también reconoció expresamente el valor de todas las piezas que salen de este taller y que este año decorarán concretamente las calles Laurel, San Juan y San Agustín. Como curiosidad, el Ayuntamiento ha cedido la antigua cortina del Auditorio Municipal para confeccionar los diferentes diseños. En la práctica son metros y metros de una tela verde aterciopelada, que durante más de 40 años estuvo colgada del escenario y que en junio veremos convertida en banderolas y guirnaldas.

Quince mujeres y un hombre

En total son quince mujeres las que durante meses acuden en días laborables, tanto por la mañana como por la tarde, a coser al Mercado de San Blas. Quince mujeres y Alberto Briones, de 44 años: «Me gusta coser, es una afición que me viene de mi abuela, me hago cosillas, pero no dejo de ser un autodidacta», señalaba ayer mientras con la ayuda de otra compañera introducía un cordón entre la tela verde cortada a ondas.

Sin levantar la vista de la máquina de coser, Rosa Narro, de 71 años, cosía, por su parte, uno a uno los dobladillos de cada pieza. Logroñesa de pura de cepa, de la calle El Cristo, afirmaba que no podía sentirse más orgullosa por aportar su granito de arena. Un sentimiento compartido por Yolanda Anguiano, 59 años, de oficio limpiadora y en los ratos libres costurera y alumna del Plus Ultra. «Si lo hiciera una empresa, sería mucho más caro y no estaría tan bien confeccionado», comentaba satisfecha de contribuir a enriquecer el patrimonio de la ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento comunicó ayer que se ha abierto la cita previa para diseñar nuevos trajes renacentistas. Los interesados pueden acudir al 010 o la Unidad de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.