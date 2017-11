El Grupo Eroski cierra las perfumerías If de avenida de La Paz y Pérez Galdós Un cartel anuncia la liquidación por cierre del establecimiento If de avenida de La Paz, propiedad ahora de Perfumerías Douglas. :: j. rodríguez El grupo vasco vende a Douglas cinco de sus tiendas, pero deja fuera de la operación los dos céntricos establecimientos ÁFRICA AZCONA LOGROÑO. Viernes, 17 noviembre 2017, 00:24

La cadena Douglas ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Eroski para la adquisición de sus tiendas de Perfumerías If de la calle San Millán, Gran Vía, San Antón y del centro comercial Berceo. En la operación de compra no han entrado, sin embargo, los establecimientos situados en avenida de La Paz y Pérez Galdós, que ya liquidan sus existencias antes del cierre definitivo previsto para los próximos días. El grupo alemán de perfumería y cosmética concretó ya en julio la compra, dentro de una operación que le ha llevado a adquirir 103 establecimientos de la marca If en todo el país, pero no ha sido hasta estos días cuando se está haciendo efectivo el traspaso. Las tiendas de Logroño (también la de Calahorra pasa a manos de Douglas) lucen todavía el rótulo rojo con las letras If que les viene identificando desde que la cadena desembarcó en la ciudad en el 2001. Sin embargo, un cartel colocado en los escaparates con el nombre de los nuevos propietarios ya anuncia el cambio.

La operación contemplaba el mantenimiento de los puestos de trabajo de los centros traspasados, subrogándose las condiciones laborales de las empleadas, que, de hecho, ya trabajan con normalidad con la nueva empresa, tal y como confirmaban ayer a este periódico. En cuanto a las afectadas por el cierre de los dos establecimientos (tres en Pérez Galdós y otras tres en avenida de la Paz, una de ellas será despedida tras la extinción de su contrato) la intención es reubicarlas en establecimientos dentro del Grupo Eroski, aunque quedarán sujetas a una posible movilidad geográfica, tal y como reconocieron ayer desde la central de Eroski.

Las mismas fuentes señalaron que la decisión de ir deshaciéndose del entramado de Perfumerías If tiene, sencillamente, una causa económica: los malos resultados de los últimos años pese a los ajustes realizados, pero que han resultado insuficientes. «La operación se enmarca dentro del objetivo de reforzar las fortalezas del Grupo y liquidar los negocios con peores resultados», resumieron.

Su reducción de negocio contrasta con la trayectoria emprendida por la cadenada alemana, que también se ha hecho con Bodybell. Fundada a finales de los 90, opera en la actualidad en 19 países con 1.700 perfumerías. El 'buque' insignia de la compañía se sitúa en Galdós 3-5, junto a la plaza Donantes de Sangre y muy próxima, con los nuevos cambios de titularidad, a otros dos Douglas, el surgido de la compra de la perfumería If y de Bodybell, ambos en la calle San Antón.