Grandes oportunidades para la inclusión social La alcaldesa y la presidenta del Parlamento, junto a otras políticos e invitados, recorren la feria. uriel / DÍAZ La Feria Stock Arsido reúne hasta mañana 45 puestos paraayudar a las personas con síndrome de Down P. HIDALGO Sábado, 14 octubre 2017, 00:22

logroño. La plaza del Ayuntamiento de Logroño es también desde ayer y hasta mañana la plaza de la inclusión. Este céntrico espacio de la capital riojana acoge la quinta edición de la Feria Stock Arsido, la cita con la que se pretende obtener recursos que ayuden a sufragar los gastos de las instalaciones y de los profesionales que prestan su servicio en la entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias en La Rioja.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, inauguró ayer un evento que este año se amplía hasta las 45 casetas. Al acto acudieron además la presidenta del Parlamento regional, Ana Lourdes González; la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz; la concejala de Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres; y la presidenta de Arsido, Milagros Portillo, entre otros.

Un total de 33 comercios mostrarán hasta mañana en 45 puestos sus artículos de menaje y utensilios de cocina, ropa (mujer, infantil, deportiva, moda ecuestre y taurina, para el hogar), repostería, embutidos, marroquinería, papelería o zapatos. «Son productos de calidad a precios maravillosos», llamó a realizar compras y a contribuir la máxima responsable de Arsido.

Por su parte, Gamarra señaló que la conversión de la plaza del Ayuntamiento en una «plaza inclusiva» refleja «el Logroño solidario que estamos construyendo entre todos», para lo que agradeció la participación de los clientes y «la responsabilidad social corporativa que tiene el pequeño comercio» de la ciudad.

Asimismo, resaltó el valor de «sensibilización» de esta cita, por cuanto posibilita «conocer de primera mano a muchos logroñeses con síndrome de Down y darnos cuenta de sus grandes capacidades». «Las barreras no son reales, sino que suelen estar en nuestras mentes», remarcó. «Queremos que las personas con Down vivan dentro de la sociedad, aunque necesiten apoyo especializado», completó Portillo.

La Feria Stock Arsido permanecerá abierta durante el fin de semana entre las 10 y 21 horas, si bien no resulta obligatorio que todas las casetas lo estén entre las 14 y 17 horas. Además de estos puestos, se celebrarán actividades para toda la familia, como hinchables, talleres y conciertos. Arsido atiende en la actualidad a 65 familias.