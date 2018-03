El Gobierno local compra un Mercedes, marca a la que se opuso el PP en el 2008 Un vehículo Mercedes similar al que se sumará a la flota municipal. :: l.r. El Ayuntamiento ha adjudicado a Auto Oja el contrato al presentar la oferta más ventajosa para ampliar la flota municipal MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 23:39

Los miembros de la Corporación podrán viajar en Mercedes después de que el Gobierno municipal haya adjudicado un renting para que Auto Oja provea al Ayuntamiento de un vehículo Mercedes Clase C Híbrido que utilizarán los concejales y funcionarios que lo precisen. El asunto no daría para más si no fuera porque los Mercedes que el Consistorio iba a utilizar en otro momento histórico, en concreto en el mandato que presidió el socialista Tomás Santos, desde 2007 a 2011, fueron motivo de un escándalo mayúsculo que llegó a saltar a los medios nacionales. En él intervino insistentemente el PP e incluso miembros del actual Gobierno local con una recurrente crítica a este contrato durante años y años. De hecho, no hace mucho que se escuchó la última alusión a aquellos Mercedes en un pleno.

La Corporación municipal ha venido disponiendo habitualmente de dos vehículos oficiales. Los Mercedes -además de una furgoneta que figuraba también en el contrato en el 2008- estaban llamados a sustituir a unos Lancia que ya tenían sus años. Pero la polémica suscitada hizo que estos vehículos apenas llegaran a estar en las dependencias municipales. En su lugar, se renegoció otro contrato para arrendar dos Renault Laguna dotados de medidas de seguridad -inhibidores, luces...- que son los que desde entonces se han venido usando en la casa consitorial.

Los dos Laguna ya han ido sumando kilómetros. Hasta 250.000, según dijo ayer el portavoz municipal, Miguel Sáinz. Para los desplazamientos por la ciudad, los concejales han venido empleando además unos modestos Daewoo adscritos a la Policía.

Miembros del Gobierno local utilizaron la crítica a la compra de Mercedes durante años

Así que el Gobierno local tomó recientemente la decisión de reforzar la flota con una nueva licitación para un coche híbrido al que se han presentado cuatro ofertas, una de las cuales quedó fuera. La de Auto Oja fue la más ventajosa en lo que a precio se refiere, aseguró el concejal de Alcaldía Javier Merino, quien insiste en que los casos del 2008 y ahora no son comparables.

«No es el mismo modelo de vehículo» sino de gama más baja, señaló, para destacar que no son dos coches, sino uno que no lleva los sistemas de seguridad de protección de autoridades; que el momento es diferente porque aquel era de crisis económica «brutal» y que ahora se trata de 27.000 euros (36.400 con IVA) frente a los 140.000 (IVA incluido), que se iban a gastar hace diez años. El concejal señaló también que en estos momentos existe un protocolo de uso de los vehículos oficiales, aprobado en 2015, por el que los desplazamientos requieren la autorización correspondiente.

Con éste, el Ayuntamiento dispone ya de una docena de vehículos híbridos o eléctricos. Esta misma semana dos vehículos eléctricos han empezado a prestar servicio ligados al contrato de alumbrado.