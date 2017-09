Gamarra destaca el emprendimiento como pilar fundamental para crecer Presentación del curso de verano de la UR. / UR Arranca el curso de verano 'A veces ganas, a veces aprendes' promovido por la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de La Rioja EFE Logroño Miércoles, 6 septiembre 2017, 15:08

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha destacado hoy que "el emprendimiento es uno de los pilares fundamentales para generar crecimiento, tanto social como económico, en una ciudad como es Logroño".

Gamarra ha asistido a la inauguración del curso de verano 'Emprendimiento: a veces ganas, a veces aprendes', que se organiza desde la Cátedra de Emprendedores, junto al rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, el director general de la Cámara de Comercio de Industria, Florencio Nicolás, y el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña.

También ha intervenido en el acto, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Pablo Zalba. La alcaldesa ha incidido en la necesidad de "promover el crecimiento económico y hacerlo desde el conocimiento y desde el cambio cultural", ya que en el significado de emprender y generar actividad económica "debe quedar claro que el fracaso no existe".

El fracaso como acicate

Se trata, ha precisado, de "un enfoque positivo y un cambio cultural que conlleva la concepción de que hay que fracasar para seguir adelante y que el fracaso es siempre un aprendizaje", un planteamiento que el Ayuntamiento "asume como propio".

De esta forma, ha declarado que "trasladamos a la sociedad que hay que emprender y hay que asumir, como parte del aprendizaje, que esta idea en ocasiones no llega al éxito, pero no ha sido un fracaso, sino una gran oportunidad de aprendizaje".

Este planteamiento "no solo lo promovemos a través de estas jornadas", sino que ha indicado que también se incluye en las distintas subvenciones que ofrece donde "no se exige la devolución de las ayudas recibidas si al final el proyecto empresarial no fructífera, a pesar de que se puso todo el empeño empresarial para que así fuera".

La propia administración, ha reconocido que "debe cambiar esta cultura de lo público para promover una sociedad que es mucho más activa, más creativa y más valiente a la hora de iniciar una actividad empresarial".

Cátedra de emprendimiento

Rubio ha destacado que este curso de verano es "una de las partes más visibles de la Cátedra de Emprendimiento", financiada por Ayuntamiento de Logroño, y que supone "un magnífico ejemplo de la colaboración de instituciones públicas para llegar a toda la sociedad".

Desde la Universidad de La Rioja, ha reconocido que "apostamos fuerte con el emprendimiento, principalmente a través de la docencia y la investigación, donde formamos a personas con el máximo nivel que se puede dar y potenciamos que nuestros investigadores generen ideas para favorecer el emprendimiento".

El director general de la Cámara de Comercio de Industria de La Rioja ha recordado que esta Cátedra, "pionera en España", surgió en 2003, con el objetivo de ofrecer un impulso al desarrollo económico y empresarial de la comunidad y "sumar esfuerzos en diferentes aspectos, desde la docencia y la investigación hasta el desarrollo de otras actividades emprendedoras"

Los emprendedores, ha precisado que "son el pilar fundamental de este desarrollo, ya que con sus ideas generan actividad económica y empleo" y a través de este curso de verano, de carácter abierto, "los emprendedores analizan su desarrollo y futuro, además de que se exponen las distintas ayudas e instrumentos de apoyo de los que disponen".

Vivero de empresas

Por su parte, el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha comentado que 83 empresas riojanas han pasado por el vivero de empresas de base tecnológica que dispone el Gobierno regional desde el año 2007 con un "altísimo nivel de supervivencia".

Para lograrlo, ha subrayado que "en el proceso de emprendimiento es muy importante el método y el sistema que se emplea para convertir una idea en un empleo y que permita generar dinero y mantenerse en el tiempo".

La base para "mantener un negocio", ha reconocido que está en "una adecuada formación y el conocimiento, por parte de los emprendedores, de todas las posibilidades que ofrece la región".

Ureña ha matizado que "La Rioja está considerada como una de las regiones donde existen las mejores condiciones para emprender e invertir, según diversos estudios que también nos sitúa la cabeza en el reconocimiento de políticas públicas a favor del emprendimiento".

La directora de la Cátedra de Emprendedores, Pilar Vargas, ha explicado que se este curso pretende analizar el emprendimiento desde distintas perspectivas, por lo que acuden ponentes de "elevada calidad" como Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, o el Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Pablo Zalba.

Además, ha explicado que a través de un taller de couching los alumnos y emprendedores participantes podrán desarrollar su potencial para "lograr su objetivo, en este caso emprender"; y también se celebrará una mesa redonda donde se expondrán los distintos medios con los que pueden contar los emprendedores.

El emprendimiento, ha subrayado que es "una alternativa de empleo" ya que en los últimos años "se inician actividades de emprendimiento más por necesidad que por oportunidad, aunque las cifras son alentadoras, ya que durante 2016 en España se han creado más de cien mil empresas".

Por último, Zalba ha indicado que a través de distintas medidas que permitieron inyectar 60.000 millones de euros en la economía española entre 2012 y 2016, el año pasado se crearon o mantuvieron 300.000 puestos de trabajo.

En La Rioja, ha precisado que el pasado año se inyectaron 20 millones de euros que permitieron "salvar o mantener 1.500 puestos de trabajo" y que durante 2017, hasta el 31 de agosto, han destinado 17 millones de euros.