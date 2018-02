Gamarra avisa a Cs de que «dos no discuten si uno no quiere» La alcaldesa alude al "primer aviso" al Gobierno local para que "ponga en marcha los proyectos pendientes que tiene la ciudad" o "no cuenten" con este partido LA RIOJA Viernes, 9 febrero 2018, 14:02

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha asegurado hoy a Efe que "dos no discuten si uno no quiere", en alusión al "primer aviso" que ha dado hoy Ciudadanos (Cs) al Gobierno local para que "ponga en marcha los proyectos pendientes que tiene la ciudad" o "no cuenten" con este partido. Gamarra ha señalado que, "hace apenas un mes", el Grupo Municipal de Cs situaba "por encima del 85 por ciento" el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el equipo de Gobierno local y dejaba claro que "todo estaba en marcha y había un trabajo que acreditaba el cumplimiento".

"Dos no discuten si uno no quiere, con lo cual, lo que va a hacer el equipo de Gobierno va a ser seguir trabajando y cumpliendo con los compromisos que tiene con los ciudadanos, esa es nuestra responsabilidad y único objetivo", ha subrayado.

En concreto, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha señalado hoy que "no se puede bloquear la ciudad por no ejecutar numerosas actuaciones comprometidas", como el convenio de Maristas y el traslado de la subestación eléctrica de Cascajos, entre otras.

La alcaldesa de Logroño ha explicado que el convenio de Maristas incluye "actuaciones complejas que, el que no ha gestionado nunca, evidentemente, no valora el trabajo que hay detrás" de cada una de ellas para que se ponga en marcha. Ha destacado que en esta actuación, cuyos trámites se están ultimando, el Ayuntamiento de Logroño ha llegado a un acuerdo con los propietarios y ha desbloqueado "la situación de un solar que llevaba mucho tiempo sin un futuro", por lo que, "en breves fechas, se podrá aprobar, inicialmente, esa modificación del plan general".

"Lo más importante es seguir trabajando en la ciudad de Logroño, que vive un momento importante de actividad y de acción política", ha destacado Gamarra, quien ha recalcado que "los proyectos están en marcha y se pueden ver con muchísima claridad".