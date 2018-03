Inquietud en la plantilla logroñesa de Toys 'R' Us Centro comercial del gigante de juguetes en Prado Viejo, en una imagen tomada ayer. / Sonia Tercero La tienda de Logroño trabaja con normalidad, mientras la compañía busca comprador | El encargado de Prado Viejo asegura que la juguetería es viable, pero los sindicatos temen que sufra el tirón de la bancarrota americana ÁFRICA AZCONA Logroño Jueves, 22 marzo 2018, 17:19

Toys 'R'Us, la compañía juguetera con presencia en Logroño que ha entrado en concurso de acreedores en nuestro país, despejará sus planes de futuro en las próximas semanas, aunque, según valoraron ayer fuentes sindicales de la misma, «la realidad es tremendamente preocupante», y en el escenario final, aunque «están todas las posibilidades abiertas», no se descarta el cierre. Ayer se conoció que la filial española busca comprador para sus tiendas en España y Portugal, entre las que se encuentra la de Prado Viejo, donde ayer continuaba la actividad comercial con normalidad y se atendía a los clientes como cualquier otro día. La posibilidad está abierta pero, según informaron ayer a este periódico desde la parte sindical, no hay nada decidido y «todo está en el aire». Mayor confianza se respiraba en los almacenes de Pradoviejo: «Hemos trasladado un mensaje de confianza, porque el negocio de Logroño y el del resto de centros es viable y, prueba de ello, es que dos empleadas acaban de firmar un contrato indefinido», señalaba ayer su encargado, Manuel Jiménez, quien describía una situación de rutina con mercancías que siguen llegando y sin problemas de estocaje.

Sin embargo, pese a la viabilidad de la compañía en España, que el pasado octubre inauguraba un nuevo centro en Ponferrada, el portavoz sindical aseguraba que la situación de bancarrota de la cadena en Estados Unidos deja a España es una delicada situación. «El peligro es que tire económicamente de nuestro país. Ocurre que si adelgazan los resultados de la empresa matriz, el peligro siempre está en que acabe lastrando a las más pequeñas, como es nuestro caso». «También han cerrado en Reino Unido, Francia, Bélgica, en algunos de esos países han encontrado compradores, no sabemos qué ocurrirá aquí, de momento hay un gran secretismo».

Las noticias que saltaban ayer en los distintos medios de comunicación, en relación al futuro de Toys 'R'Us, provocaban inevitablemente la incertidumbre entre los trabajadores de los 53 establecimientos abiertos. En el caso de Logroño, una de las empleadas reconocía que lo están viviendo con bastante preocupación, si bien reconocía, en primera persona, no haber notado nada de momento que pueda suponer una debacle. «Nos han transmitido tranquilidad y no queda otra que tener confianza», comentaba por la mañana mientras hacía constar la importancia de este trabajo para las familias que dependen de él, sobre todo en los casos de los trabajadores que sólo cuentan con este ingreso. En la juguetería de Prado Viejo, cada vez más especializada en mobiliario y complementos infantiles de bebé, se emplea en la actualidad a 15 personas, incluidos los encargados de la tienda. En su día, la multinacional, que acumuló hasta 600 solicitudes de empleo, comenzó a funcionar con 80 trabajadores. Su actual encargado reconocía ayer que la crisis ha tenido impacto en las ventas y que el sector del juguete ha sido víctima de las compras por Internet, «pero no más que en otros sectores». «En nuestro caso los clientes siguen entrando; este mismo fin de semana tenemos una actividad para pintar huevos de pascua».