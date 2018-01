EL espíritu navideño no terminó el 6 de enero. Ayer seguía instalado en el salón de plenos, donde, por cierto, después de meses, no hubo movilización de la junta de personal. La Corporación sacó adelante todas las mociones presentadas por los grupos de la oposición excepto la referida a la alta velocidad y, a medida que avanzó la tarde, los asuntos que gozaron de unanimidad fueron a más. Pero ni en el punto en el que más discrepancias se mostraron, las diferencias fueron tantas pese a que las vistieron de insalvables. Al final, todos quieren una doble vía de alta velocidad hasta Castejón en la que los trenes puedan circular a más de doscientos kilómetros por hora y por las que también puedan ir mercancías. 'Que dicen ustedes que no, pero que lo que quieren es el AVE', decían desde Cambia. 'Que no reconocen lo bien que está la propuesta de actuar hasta Miranda', alegaban desde el PP. En el momento más bronco, el portavoz de Cs, Julián San Martín, sugirió el que ministro De la Serna se había pasado el plan en el que se prevé que La Rioja forme parte del corredor Cantábrico Mediterráneo «por debajo de la entrepierna», lo que provocó que el presidente del pleno, Ángel Sáinz Yangüela le reconviniera un poco. Lejos quedan otros días en que llama al orden a los ediles en más de una ocasión.

Llegó el clima 'flower power' a tal punto que el concejal de Viabilidad, Francisco Iglesias, sugirió a los 'naranjas' que invitaran a los del PSOE a cañitas porque su enmienda, en lo que a calles pacificadas ideales para el tráfico ciclista se refiere, fue clave para sumar el voto de los populares. Y después de este buen rato ¿Qué? Pues, como siempre, habrá que esperar. Porque sí, se aprobó que Logroño no tenga circos ni atracciones de feria con animales, pero la prohibición tendrá que incorporarse a alguna ordenanza. Y la experiencia nos dice que aquí no se modifica una ordenanza tan fácilmente. El récord lo sigue ostentando la de animales, cuya reforma procede de la anterior legislatura.

¿Habrá parada de taxis cerca del Palacio de Justicia? Se votó que sí, pero habrá que ver dónde. ¿Tendrá la Rafael Azcona una sala dedicada a Buscarini? También se votó que sí, pero ¿por qué Buscarini y no otros u otras? se preguntaban desde el PP. ¿Y la calle Piqueras? Todos estuvieron de acuerdo en que sea municipal y no regional, pero unos dijeron que la va a arreglar el Gobierno regional y los otros no se fían. ¿Y las subvenciones? Pues que se agilicen, votaron. ¿Cómo? Aaah!!!