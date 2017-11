Cs exige replantear la Casa del Cuento y aplazar la ampliación del Bretón Concejales de Ciudadanos entrando a un pleno. :: díaz uriel El grupo 'naranja' condiciona su abstención en el Presupuesto local a que el edificio del parque Gallarza sea polivalente y a que el corredor del Ebro reciba financiación externa M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Jueves, 30 noviembre 2017, 23:15

El Grupo Municipal Ciudadanos dio a conocer ayer las cuatro 'líneas rojas' o condiciones que deben cumplirse para garantizar su abstención y la consiguiente aprobación de los presupuestos municipales para el 2018. Quieren los 'naranjas' que el corredor del Ebro no lo financie exclusivamente el Ayuntamiento y cuente con fondos de Madrid y de Europa. También que el proyecto de la nueva Casa del Cuento sea polivalente e intergeneracional, como aprobó hace unos días el Pleno. Y que la prolongación de avenida de la Sierra sea una actuación definitiva y no provisional. Además, abogan por que se amplíe el peine del escenario del Teatro Bretón, pero que se aparque la ampliación en el antiguo edificio de los juzgados porque a su juicio no es prioritaria y la propuesta de 5 millones que se efectúa no es la adecuada.

Estos requisitos son para la abstención de Cs, el voto que hasta ahora ha servido al Gobierno local para sacar adelante sus cuentas. Para dar un voto a favor deberían asumirse las 40 enmiendas presentadas por el grupo. Entre ellas, se incluyen, para la zona este, la ludoteca de Los Lirios, la cesión de un local para consultorio o un parque infantil en la plaza Luis de Góngora. Para la zona oeste, se pide la ludoteca de Valdegastea, la cesión de suelo para un centro de salud o las aceras de avenida de Burgos. En lo que se refiere a la zona centro/norte, se alude a la renovación del alumbrado y el mobiliario urbano del entorno de las Cien Tiendas, la finalización de la cubierta del CCR o la ampliación del peine del Teatro Bretón, que no su ampliación. En la zona sur se aspira a la obra de la 'L' de Maristas o la actuación en el nudo de Alcampo/Portillejo. También se propone la contratación de varios técnicos para el Ayuntamiento, así como el segundo plan de igualdad o un estudio para reducir la frecuencia de paso de los autobuses urbanos.

El portavoz del Grupo, Julián San Martín, aseguró que sus peticiones no generan más deuda porque se han eliminado otras partidas y apeló a la responsabilidad del Gobierno local. «Si se cumplen las enmiendas, daremos estabilidad», apuntó, para insistir en que, de esta forma, las cuentas locales obtienen una 'impronta naranja'. Los últimos presupuestos se han aprobado con los votos a favor del PP con el voto de calidad de la alcaldesa, las abstenciones de Cs y PR+ y el rechazo del PSOE y de Cambia.