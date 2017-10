C's exige la rebaja del IBI para sentarse a negociar los presupuestos El equipo de Ciudadanos presenta sus exigencias para firmar los presupuestos municipales. / CS San Martín advierte al grupo popular que «ya no nos vale el mantra de 'estamos trabajando'» EFE Logroño Jueves, 19 octubre 2017, 13:33

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (C's) de Logroño, Julián San Martín, exige la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la ejecución de las enmiendas que presentó su grupo el pasado año y que aún no se han cumplido para negociar los presupuestos municipales de 2018.

San Martín, acompañado del resto de concejales de su grupo, ha presentado en una rueda informativas sus "exigencias para empezar a negociar los presupuestos de Logroño para 2018", ya que "es importante que se acometan las reformas que necesita la ciudad y los proyectos hay paralizados".

La primera condición que plantean al equipo de Gobierno municipal, ha indicado, es la rebaja del tipo impositivo del IBI en una centésima, del 0,59 al 0,58 frente al "catastrazo que quiere aplicar el PP" por medio de "una subida del catastro por la puerta de atrás".

Ha asegurado que no comprende por qué el equipo de Gobierno quiera subir los impuestos mientras vende que el Ayuntamiento consiguió superávit en 2017 y ha criticado que "no se lleva a cabo una buena gestión, cuando no tuvo en cuenta que por las plusvalías iba a ingresas unos dos millones de euros".

Unidad de contratos

San Martin ha afirmado que "hay otra forma de conseguir ingresos o reducir gastos sin necesidad de tener que subir los impuestos", como es la creación de una Unidad de Contratos que permitiría "revisar los grandes contratos que cada año suben sin menoscabar la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores".

Además de esta exigencia, también ha planteado el cumplimiento de la ejecución de varias enmiendas que Cs introdujo en los presupuestos de 2017 y corresponden a "proyectos que impulsan económicamente y culturalmente el centro de Logroño"

Insistencia en los incumplimientos

Entre ellos, ha destacado el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) porque "queremos que se contrate ya a su director para que pueda abrir y convertirse en el referente cultural y turístico de la zona" y el Mercado de San Blas, donde es necesario "definir un modelo de gestión para transformarse en motor económico y comercial".

Por otra parte, el portavoz de C's ha puesto de manifiesto "la necesidad de ejecutar diversos proyectos de infraestructuras que hacen ciudad porque unen barrios", como es el desarrollo de avenida de La Sierra y la construcción de la pasarela de Los Lirios.

Para llevar a cabo la conexión de avenida de La Sierra, ha exigido a la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, que "firme el convenio con la junta de compensación de Ramblasque para que libere los terrenos para poder ejecutarlo".

Respecto al a pasarela peatonal de Los Lirios, ha precisado que el Ayuntamiento tiene el proyecto pero "aún está pendiente de licitarlo" y ha asegurado que se construcción es "necesaria por una cuestión de seguridad para los vecinos del barrio".

Por último, también ha criticado que el Equipo de Gobierno tenga "paralizado el proyecto de Maristas" y ha calificado de "indignante" que los propietarios del solar del antiguo colegio "vengan al Ayuntamiento para solicitar que aprueben el convenio, porque tienen ganas de empezar a trabajar y se les cierren puertas".

Por todo ello, San Martín ha subrayado que exige al equipo de Gobierno "plazos, seriedad y responsabilidad para una correcta gestión de la ciudad, porque el mantra de 'estamos trabajando' ya no nos vale".