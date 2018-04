Cs exige dimisiones por la suspensión delcontrato de jardines y mobiliario urbano San Martín informó de la paralización temporal del proceso tras ser admitido el recurso de la Asociación de Empresas de Parques y Jardines Á. A. LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 21:24

La tramitación del concurso de mantenimiento de zonas verdes, jardines y mobiliario urbano de Logroño que había iniciado el Ayuntamiento ha quedado temporalmente suspendida después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos de Contratos haya admitido el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Parques y Jardines, para quienes el pliego contiene «unas cláusulas abusivas» para los intereses de las empresas. El portavoz municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, dio a conocer ayer esta suspensión temporal, que afecta al segundo contrato de más cuantía del Consistorio (6,5 millones) y que podría llevar al Ayuntamiento a volver a licitar de nuevo el concurso. Esta paralización provisional no impide, como señaló, que las empresas que optaban al concurso presenten sus ofertas, «porque el plazo de presentación no se ha visto afectado» y se cerrará el lunes, aunque no se podrán abrir las propuestas.

San Martín, que ya pidió en la Comisión de Transparencia la paralización del contrato aduciendo que es «una clara muestra de capitalismo de amiguetes del equipo de Gobierno del PP», mencionó ayer que para optar a este contrato se pide a las empresas que presenten un inventario de zonas verdes y árboles de la ciudad, «a pesar de que el Ayuntamiento ya lo tiene en su poder, elaborado, precisamente, por la anterior empresa concesionaria del contrato». Este hecho, dijo, «deja en desventaja al resto de empresas y se incumplen los principios de igualdad y transparencia de los procedimientos». También indicó que la licitación para este contrato incluye que «la empresa compre todoterrenos, vehículos, portátiles y móviles, cuando debería adquirirlos el Ayuntamiento y no incluir este coste a la concesionaria». Por todo ello, concluyó que «el contrato puede declararse nulo de pleno derecho, por lo que el próximo tendrá que ceñirse a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, tal y como demandó Ciudadanos desde un principio».

San Martín reprochó que en el pleno del pasado 5 de abril el equipo de Gobierno ya conocía el recurso de las empresas de parques y jardines y, «aún así, se nos acusó de que no teníamos ni idea y de mentir».

Julián San Martín Portavoz de Ciudadanos «El pliego incumplía los principios de igualdad y transparencia de los procedimientos»

Ciudadanos apuesta por una gestión del servicio por zonas diferenciadas «como ocurría antes» y no contemplando la ciudad como zona única. «Apostamos por una nueva licitación, que se haga por lotes para que entren en el concurso más empresas locales», señaló San Martín, quien pidió depurar responsabilidades políticas «ante las irregularidades con las que se pretendía tramitar el contrato». El portavoz 'naranja' pidió la dimisión el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, quien garantizó que, hasta que se resuelva el recurso, «no hay ningún problema para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad».

Por su parte, el PP de Logroño aseguró ayer en una nota que «ha actuado con total transparencia, hablando con normalidad en el pleno del recurso y de la suspensión temporal hasta que se resuelva». El recurso, recuerda, se ha tramitado como indica la Ley, pero sin parar el plazo de ofertas, algo que también «debería conocer San Martín y de lo que debería estar contento porque lo contrario da más posibilidades a las foráneas». El PP le dice que 'repartir' el contrato no prioriza a las empresas locales, además de que encarecería el proceso.