IU exige la «dimisión irrevocable» de Peña como concejal tras dejar el partido El coordinador general de IU, Diego Mendiola, junto a Gonzalo Peña. :: sonia tercero El edil remite su decisión al acuerdo de la asamblea de Cambia Logroño prevista para después de Semana Santa entre un clima de máxima tensión con la cúpula de Izquierda Unida E. SÁENZ LA RIOJA. Miércoles, 4 abril 2018, 23:44

El anuncio del portavoz municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, de abandonar Izquierda Unida -la formación que integra la coalición junto a Equo e independientes- ha desatado definitivamente la tormenta interna que ya venía fraguándose en la organización que lidera Diego Mendiola. El paso dado por Peña, aludiendo a través de redes sociales a la «deriva excluyente tanto de fondo como de formas» del partido en el que ha venido militando hasta ahora, ha sido respondido por la dirección a través de un comunicado donde le exige «coherencia» y su «dimisión irrevocable» como concejal en el Consistorio de la capital riojana arguyendo que «fue elegido candidato a la Alcaldía en base a un proceso democrático desarrollado por la asamblea local de IU a principios del 2015».

La dirección subraya en la misma nota que «los proyectos personales son incompatibles con cualquier proyecto colectivo» y reclama el «respeto» a las decisiones democráticas en los distintos órganos «sin aventuras particulares». «No pueden considerarse ni autoritarismo ni un proceso de exclusión a ningún militante; se trata del funcionamiento básico de cualquier organización democrática, que antepone la decisión mayoritaria frente a las derivas personalistas», según el comunicado. Y añade el propio Mendiola: «Para algunos, la democracia está muy bien, pero sólo siempre que se acuerde lo que ellos quieren».

Todo indica que Peña, que ha declinado realizar más declaraciones al respecto, no asumirá la directriz de IU -«por ética y convicción personal no me voy a aferrar en el cargo», ha dejado dicho en las redes sociales- sino que pondrá su acta a disposición de la asamblea de Cambia Logroño prevista para después de Semana Santa, en una fecha aún sin concretar. Un cónclave al que están llamados unos 50 inscritos con derecho a voto alineados con IU, Equo o independientes, en cuyas manos queda si Peña continuará como concejal.

LA FRASE Diego Mendiola Coordinador de IU «Para algunos la democracia está muy bien siempre que se acuerde lo que ellos quieren»

Antecedentes

La escalada de fricciones entre Gonzalo Peña y la parte de IU que le respalda con la actual dirección tuvo su primer hito en la asamblea extraordinaria que en marzo del 2017 apoyó con el 57% de los votos la candidatura de Mendiola para relevar a Henar Moreno al frente de la coalición. La lista perdedora, que encabezaba Eloy Bermejo y en la que participaban Peña y Andrés Barrio, rechazó la posibilidad de, como marcan los estatutos, integrarse en la nueva dirección en la proporción de los respaldos obtenidos. La renuncia encrespó las diferencias entre las partes, que se recrudecieron a mediados del año pasado con la comparecencia conjunta de Henar Moreno y Germán Cantabrana en calidad de responsables de IU y Podemos en Logroño, respectivamente, avanzando la voluntad de «explorar» espacios de confluencia con la vista puesta en las elecciones municipales del 2019 en la capital riojana. Una pretensión que ignoraba el carácter aglutinador que ya ejercía Cambia Logroño y que fue fuertemente cuestionada tanto desde la dirección regional de Podemos como por los rostros más visibles del propio Cambia Logroño. A ese clima de tirantez se añadió en septiembre la adhesión de Peña y otros afines a la plataforma Impulso Municipalista en contra del criterio general del consejo político regional de IU y, más recientemente, las críticas contra el concejal por incumplir los protocolos económicos fijados para los cargos públicos que Peña niega de plano.