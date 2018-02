El PR+ exige actuar en la Casa del Cuento para no perpetuar la situación

logroño. El portavoz del Grupo Municipal del PR+ de Logroño, Rubén Antoñanzas, denunció ayer «la parálisis del equipo de Gobierno y su incapacidad de gestión» en el primer aniversario del derrumbe de la Casa del Cuento y exigió «actuar para no perpetuar la actual situación». Antoñanzas lamentó, en una rueda informativa, que «hace un año del fracaso del proyecto estrella» de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra y, «después de doce meses, seguimos exactamente igual, con la mitad del parque Gallarza ocupado por un espacio vallado que no sirve para nada».

En el 2013, ha recordado, se anunció que el proyecto de la Casa del Cuento que estaría finalizado en 2015, aunque las obras no comenzaron hasta julio de 2016, con la previsión de que estuvieran terminadas para el verano de 2018. Sin embargo, «llevamos muchos años con esta obra en el documento de presupuestos municipales, hemos gastado mucho dinero y ahora, donde había una casa, no tenemos nada, un edificio derruido que no nos permite a los logroñeses disfrutar de buena parte del parque Gallarza».