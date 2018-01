Sin espacio para las bicis en Las Norias

Se queja un lector de que no haya aparcamientos destinados a las bicicletas dentro del recinto polideportivo de Las Norias. Asegura que se ha pedido con anterioridad varias veces pero que no se ha hecho caso a estas solicitudes. Además, denuncia que no entran bicis, pero sí que se ha encontrado algún coche aparcado de forma indebida.