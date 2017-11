Esencia riojana en Suiza Berta Bartolomé posa en Suiza con su marido Germain Thomas y su hijo Daniel. :: L.R. Berta Bartolomé González | Logroñesa en Ginebra DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 14 noviembre 2017, 13:05

Berta Bartolomé González es nieta del escultor Daniel González, sobre el que está creando una fundación. Como él, es logroñesa, de 55 años y licenciada en Filología Hispánica. Empezó a trabajar como periodista pero ha ejercido tanto en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja como de jefa de Protocolo de Pedro Sanz durante los dos primeros años al frente del Gobierno de La Rioja.

En 1998 se casó con el suizo de ascendencia riojana Germain Thomas Rodríguez y se trasladó a Ginebra, donde nació su hijo Daniel. Ahíe es jefa de Proyectos para Bolivia en la Fundación Simón I Patiño. Berta asegura que su estancia allí es definitiva, «al menos durante cinco años más», y aunque «siempre tendremos un pie en cada país», también confiesa que «todo dependerá de lo que haga mi hijo».

Ginebra es una ciudad en la que «la forma de vivir es radicalmente opuesta a la nuestra, la gente es reservada no manifiesta sus sentimientos y viven mucho en casa», explica Berta, por lo que reconoce que «cuando llegué, el choque fue terrible, además, como no pertenecen a la Unión Europea, no encontraba nada que me hiciera 'sentir en casa'». Los suizos hablan cuatro idiomas (alemán, italiano, francés y romance) y «el orden, la limpieza, la seriedad, la responsabilidad y el respeto» son algunas de sus virtudes.

«La perfección suiza con el carácter español sería la combinación perfecta»

Lo que más le gusta de Ginebra a esta logroñesa es que «es un micro mundo en una misma ciudad que enriquece al espíritu y abre la mente de forma que reina la tolerancia, aunque, sin embargo, son amantes de sus tradiciones más ancestrales». A Berta también le gusta esquiar, el queso y el chocolate suizo, así como actuar en la compañía de teatro de su marido, aunque añora a su familia y amigos riojanos.

En Suiza, en Navidad, también comen cardo, y son muy amantes del vino. «Siempre digo que 'la perfección suiza' con el carácter español sería la combinación perfecta», opina Berta, que siente muy dentro a su país de origen. Tal es así que afirma haber creado «una España en Ginebra» organizando fiestas mensuales en su casa, reuniendo a españoles, suizos, austríacos, ingleses, americanos... todos disfrutando «a la española». «Aunque estoy perfectamente integrada, llevo la esencia riojana y española hasta los tuétanos y hago patria constantemente. Siento por España lo mismo que por mi hijo, la siento 'en las tripas'», asegura Berta. Y tal es así que el pasado 8 de octubre organizó una manifestación en la plaza de las Naciones de Ginebra en la que, según relata, se reunieron medio millar de españoles.