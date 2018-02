La Enseñanza se queda a las puertas de la jornada continua por tres votos Un momento de las votaciones celebradas desde las 7,30 a las 20,30 horas. :: juan marÍN El colegio seguirá el próximo curso con la jornada partida, pese a que 531 padres de un censo de 890 votaron a favor del cambio ÁFRICA AZCONA* AAZCONA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 26 febrero 2018, 23:53

El colegio de La Enseñanza se quedó ayer a tres votos de implantar la jornada continua. De un censo de 890 padres y madres eran necesarios 534 votos para ratificar el cambio de horario, sin embargo las papeletas favorables se quedaron en 531 frente a 171 votos negativos. Un saldo (59,66%) que no permitía alcanzar el 60 por ciento de apoyos que requiere la orden de la Consejería de Educación. A pesar de que los votos depositados en las urnas no fueron suficientes, lo cierto es que el apoyo de los padres de 1º de Infantil a 5º de Primaria fue mayoritario, como reconocía el propio director del centro, Félix Ruiz, al dar cuenta a última hora de ayer de los resultados de un escrutinio, que no volverá a repetirse hasta dentro de dos años, según establece la normativa regional.

Después de un recuento de vértigo, (las urnas se abrieron ininterrumpidamente desde las 7,30 de la mañana hasta las 20,30 horas), el director del colegio, Félix Ruiz, quiso enviar a la comunidad escolar un mensaje de tranquilidad convencido de que los resultados no cambian nada respecto de lo que ya hay hasta ahora «con buenos resultados», si bien reconocía que el saldo arroja «un resultado complejo» por el alto porcentaje de apoyos emitidos, algo que habrá que tener presente, «pero que, en cualquier caso, son datos incuestionables, que hay que respetar, porque así lo dice la orden».

uPorcentaje de votos Los padres que votaron a favor del cambio de jornada continua supusieron el 59,66% del censo, a sólo tres votos del alcanzar el 60% exigido. uReparto De los 890 padres del censo, votaron 714, por lo que la participación fue del 80,22%. uPositivos y negativos Hubo 531 papeletas a favor, pero eran necesarias 534. En total hubo 171 votos negativos, 11 nulos y 1 en blanco. uConsulta anterior y negativos. El pasado 15 de enero, el centro celebró un sondeo no vinculante, en el que participaron 643 padres de un censo de 894, lo que supuso una participación del 71,92 %. uPróximas votaciones Dentro de dos años.

El responsable educativo hizo sobre todo una lectura positiva del alto índice de participación, que alcanzó el 80,22 por ciento (frente al 71,92% por ciento de la consulta no vinculante anterior), lo que, en su opinión, pone de manifiesto el amplio interés del los padres el centro y el propio proceso, no es vano la medida afectaba a a 622 alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 11 años

«No pasa nada, salir a las cinco de la tarde tampoco es tan tarde», afirmó ayer el director del colegio

«No pasa nada, sabíamos con qué porcentaje jugábamos y el resultado es el que es, a partir de ahora seguiremos con el mismo ritmo..., además salir a las cinco de la tarde tampoco es tan tarde...». Con los datos todavía calientes, Ruiz eludió entrar en más consideraciones, aunque sí admitía que, de momento, la jornada continua entra en punto muerto, ya que las votaciones no se podrán retomar hasta dentro de dos años, tal y como estable la Consejería d Educación.

Finalmente, La Enseñanza no seguirá el camino de otros centros concertados de la ciudad como Rey Pastor, Divino Maestro, Adoratrices, Maristas o Alcaste-Las Fuentes, que también modificará el próximo curso el horario escolar en todos los niveles educativo. Pero este no es un caso único, el colegio alfareño La Salle-El Pilar también se quedaba el 14 de febrero a las puertas de cambiar la jornada por tan solo cinco puntos. El arnedano Diego Calvete sí se sumaba, por el contrario, el pasado 23 de enero al horario intensivo, que empezará a aplicar desde el próximo curso. De esta forma, todos los colegios de la red pública riojana tienen jornada continua.