Encadenada al banco hace dos semanas Sábado, 25 noviembre 2017, 00:52

No es la primera vez que una bicicleta, que ha sido abandonada, llega a esta sección. Desconocemos por qué sigue aquí, si su dueño ya no la quiere ni ver o no ha podido recogerla. Una lectora asegura que «lleva dos semanas encadenada en este banco de la parada de autobús de la Universidad de La Rioja, en Avenida de la Paz, en Logroño».