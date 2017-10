«He echado de menos los problemas del día a día» Lunes, 30 octubre 2017, 23:58

El regionalista Rubén Antoñanzas estimó que «en este mundo de cuento en que vive la señora Gamarra, echo de menos la autocrítica, los problemas que vivimos los logroñeses día a día y que no se ha molestado en analizar». Y, en lo que se refiere a cuestiones más concretas, afinó que «me ha sorprendido mucho que del comercio, que dice que es el 9% del PIB, pues haya pasado casi de puntillas». Tras entender que quizá la alcaldesa «se ha vuelto más realista», destacó que «la gran cantidad de anuncios que ha formulado ya no los hace para el 2018 sino el 2019, ya pensando en el año electoral. Ha repetido muchos de los proyectos del año pasado que, como no los ha cumplido, los vuelve a decir en esta sesión. Los nuevos proyectos nunca van a llegar y, los viejos, como no los hace, los vuelve a repetir. Este es el cuento de nunca acabar. Sigue anunciando el Logroño congresual que no ha hecho y ahora dice que es para diciembre», remachó el concejal del grupo mixto, que hoy será el penúltimo en hablar.