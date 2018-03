Domingo de Ramos con la mirada en el cielo Preparativos del paso, ayer por la tarde, en La Redonda. :: M. HERREROS Inquietud entre los cofrades, que ayer ultimaban los preparativos con el temor de que la lluvia obligue a suspender los actosLas procesiones de la Borriquilla protagonizan hoy la Semana Santa en toda la geografía riojana LA RIOJA LOGROÑO. Domingo, 25 marzo 2018, 00:34

La celebración del Domingo de Ramos protagoniza hoy los actos y cultos de la Semana Santa. Dos días después del Viernes de Dolores, llega uno de los momentos esperados de las celebraciones religiosas: la representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con la borriquilla como símbolo más popular. Sin embargo, el que es uno de los desfiles más alegres, con la asistencia de cientos de niños y sus familias, llega este año con la mirada puesta en el cielo. La lluvia amenazaba ayer las procesiones de toda La Rioja y no se descartaba la posibilidad de tener que suspender algún acto. Desde la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que ayer por la tarde ultimaba en La Redonda los preparativos del montaje del paso, su hermano mayor, Miguel Ángel Felipe, reconocía su preocupación por la posible presencia del agua. «Si llueve, no saldremos. No sólo porque se pueden dañar las imágenes, sino porque se desvirtúa la procesión», adelantaba.

Sin embargo, se mostraba confiado en que no se cumplieran los pronósticos y que finalmente la procesión luciera en todo su esplendor después de tres meses de preparativos. En Logroño, cuya Semana Santa vive ya su tercer año como fiesta de interés turístico nacional, la cita repetirá horarios. A las 11.45 horas está prevista la bendición de ramos en la Plaza del Mercado, con la posterior procesión por Portales y El Espolón. Antes, a las 11, se celebrará la misa de cofrades.

En Calahorra la procesión está previsto que salga a las 11 de la iglesia de Santiago y recorrerá las calles Grande, Doctor Fleming y Mediavilla hasta la catedral, donde se oficiará una eucaristía. En Alfaro, la bendición de ramos será a las 11.45 en la plaza de España para partir en procesión. En Arnedo, tras la modificación del recorrido el año pasado por La Rioja Tierra Abierta, vuelve a su recorrido por el centro de la ciudad.

Cervera celebra el Domingo de Ramos por partida doble, como es costumbre. Así, a las 10.45 horas habrá bendición de ramos en la ermita de San Antonio. Desde allí saldrá la procesión. A las 12 la bendición se llevará a cabo en la plaza de la parroquia de Santa Ana y después del recorrido se celebrará una eucaristía.

En Haro, la procesión saldrá a las 11 desde la Basílica de La Vega y, en Santo Domingo, a las 12.30 desde la iglesia de San Francisco. En la localidad calceatense también habrá bendición en el Hospital del Santo a las 10.30 horas y en el monasterio de las Madres Bernardas, a las 11. En Nájera los actos comienzan a las 9.30 con una misa en Santa María la Real. La bendición será a las 13 horas y, a continuación, la procesión que llegará hasta la Santa Cruz. Los actos terminarán con una misa.